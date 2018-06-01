Mahalleli sokağa dökülmüştü... Tutuklandı

İddiaya göre, bir markette kasiyer olarak çalışan Bülent Ü., geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde alışveriş yapan 8 yaşındaki kız çocuğu R.G.'yi "evine bırakayım" diyerek kendi evine götürdü. R.G. durumu annesine bildirdi. R.G.'nin annesiyle birlikte mahalleli de Bülent Ü.'nün evinin önüne gitti. Öfkeli kalabalık evi taşladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Çevik kuvvet ekibi öfkeli kalabalığı güçlükle evin önünden uzaklaştırırken, polis, Bülent Ü.'nün evde olmadığını belirledi. Ankara'ya kaçan Bülent Ü., trafik polislerinin Anadolu Otoyolu Akıncılar Gişesi’nde yaptığı uygulama sırasında gözaltına aldı.

Buradan İstanbul’a getirilen Bülent Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen ve suçlamayı kabul etmeyen Bülent Ü. savunmasında, “Ben çalıştığım işyerine gelirken başka bir yere broşür almaya gitmiştim. Kendi mağazama geldim. Broşürleri içeri bırakırken, yanıma bir eleman alarak broşür dağıtmaya çıktım. Onu sağ tarafa gönderdim, kendim de evime doğru gittim. Motoru eve bırakarak üstümü değiştirdim. Tekrar dışarı çıktım. Sağdan soldan iki tane broşür dağıttıktan sonra karşıdan bir çocuk ile anne geldi. Anne, ‘sen mi yaptın?’ dedi. ‘Anlamadım’ dedim. ‘Ben kocama söylerim, gerekirse evini yakacak’ dedi. ‘Anlamadım hanımefendi’ dedim ve cevap vermedim. Daha sonra mağaza istikametinde mağaza müdürünü gördüm ve broşürleri diğer elemana vererek geri döndüm. Müdürlerle depoya girdik. Bölge müdürü ayrılırken, satış müdürüyle biraz konuştuk. O da gittikten sonra depoda bana iş verildi. Ben onunla uğraşırken sesler geldi. Kameraya bakmaya gittim. Yukarıdaki personel de beni arayarak, çocuğu taciz ettiğimi söyledi ve ‘Burayı basmışlar’ dedi. Ben de müdürü arayarak izah ettim ve emniyete doğru kaçtım. O sırada kardeşimi de arayınca bana, ‘Sakin ol, şimdi emniyete gitmeyelim’ dedi. Eşim beni aradı ve ‘çocuk çok hasta, memleketteyim, yarın hastaneye götüreceğim’ dedi. Ben de o psikolojiyle otoyoldan aktarma yapa yapa memleketime gittim. Ankara’dan abimi aradım. Olayın çok farklı yere çekiştirildiğini söyleyerek, ‘Bekle, biz de gelelim öyle gidelim’ dedi. Bizim mahalleyi basmışlar ve akrabaların oradan çıkmasını söylemişler. Abimler de gelince emniyete teslim olacaktım. Yolda trafik polisi bizi durdurdu, teslim aldı. Benim emniyette iki ifadem var. İlk ifademde baskı altındaydım. Memurlar, çocuğun elini tutup öptüğümü söylediler. Memurlar bu konuyu söyleyince, ben de, bir an önce kurtulayım diye ilk ifadeyi verdim. Beni bıraksınlar diye ‘tamam’ diye cevap verdim” dedi.

7 aylık bir çocuğu olduğu öğrenilen Bülent Ü., ifadesinin ardından, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.