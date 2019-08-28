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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut KARAKOYUN / İZMİR, (DHA)
28.08.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Mahalleli panikte! '20 bin TL zararımız var'

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Mahalleli panikte! '20 bin TL zararımız var'

İzmirin Konak ilçesine bağlı Selçuk, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Altay ve Aziziye mahallelerinde yaşayanların başı, uyku spreyli hırsızlar ile dertte. 4 kişi oldukları güvenlik kameralarınca görüntülenen hırsızlar, girdikleri evlerde bulunanları uyku spreyi ile uyutup, değerli eşyaları çalıyor. Selçuk Mahallesi Muhtarı Kasım Yavuz'un evine de giren hırsızlar, yaklaşık 20 bin TL'lik değerli eşya çaldı.

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  • Mahalleli panikte 20 bin TL zararımız var
  • Mahalleli panikte 20 bin TL zararımız var
  • Mahalleli panikte 20 bin TL zararımız var
  • Mahalleli panikte 20 bin TL zararımız var
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Konak ilçesine bağlı Selçuk, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Altay ve Aziziye mahallelerinde yaşayanlar, evlerine giren hırsızlar nedeniyle zor günler yaşıyor. Selçuk Mahallesi Muhtarı Kasım Yavuz'un iddiasına göre, 4 ay önce evlere girmeye başlayan ve uyku spreyi ile ev sahiplerini uyutarak, değerli eşyaları çalan kimliği belirsiz 4 kişi, 10'dan fazla soygun gerçekleştirdi.

Muhtar Yavuz, hırsızların, 5 Temmuz gecesi 754 Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında bulunan kendi evine de girdiğini belirterek, "Yaklaşık 4 ay önce hırsızlar bizim mahalleye dadandı. Benim evime de girdiler. Sabaha karşı girdiklerini tahmin ediyoruz. Ben, eşim, kızım, baldızım evdeydik. Pencerenin önünde yatıyordum. Pencereden eve girerek sprey sıkmışlar, sonra her şeyi almışlar. Evde altın, künye, cep telefonları ve para vardı. Yaklaşık 20 bin lira zararımız var" diye konuştu.

Sabah uyandığında evin kapısını açık bulduğunu anlatan Kasım Yavuz, "Emniyete giderek  durumu anlattım, ifade verdim. Hırsızlar evimden kaçarken sokaktaki güvenlik kameralarına yakalanmışlar. Bu görüntüleri de emniyete vererek, şikayetçi oldum. 4 kişiden birini yakaladılar" diye konuştu.

Muhtar Kasım Yavuz, endişeli olduklarını belirterek, önlem alınmasını ve hırsızlık yapanların yakalanmasını istedi.

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