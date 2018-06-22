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    Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga: 2 yaralı

    DHA
    22.06.2018 - 01:30 | Son Güncelleme:

    Bursa'da, uyuşturucu sattıkları iddia edilen kişiler ile mahalleli arasında çıkan kavgada iki kadın, silahla vurularak ağır yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

    Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.

    İddiaya göre, 16 KRJ 73 plakalı otomobil ile Yavuzselim Mahallesi'nde gezerek uyuşturucu satan iki kişi ile mahalleli arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada çok sayıda mahalleli sokağa çıkarak uyuşturucu satıcılarının otomobiline taşlar ve sopalarla saldırdı. Bu esnada silahlarını çeken satıcıların çevreye rastgele açtığı ateşte, tartışmayı merak edip sokağa çıkan Sevda Doğan ve Zübeyde Şen'in vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

    Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga: 2 yaralı

    İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, yaralıları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil olarak ameliyata alınan yaralılardan Sevda Doğan'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

    Yaralıların yakınları ve çok sayıda mahalleli olay üzerine hastane bahçesine akın etti. Sık sık gerilimin yükseldiği hastanede özel harekat, çevik kuvvet ve çok sayıda polis ekibi tedbir aldı.

    Savcılık, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kaçan 2 şüphelinin ise aranıyor.

    Etiketler: bursa , kavga , son dakika , haberler
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