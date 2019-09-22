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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.09.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

Mahalleli görünce şoke oldu! 50 yıldır kullanılıyordu…

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Mahalleli görünce şoke oldu! 50 yıldır kullanılıyordu…

Mersin’in Erdemli ilçesinde 50 yıldır kullanılan sıcak asfaltlı yol, özel mülkiyet gerekçesiyle iş makinesiyle kazılıp bahçeye dönüştürülmek üzere ağaçlandırıldı. Yolun "özel mülkiyettir" yazısıyla kapatıldığını ve iş makinesiyle söküldüğünü gören mahalle sakinleri şok oldu.

Erdemli ilçesindeki eski belde Tömük’ün Güney Mahallesi'nin yolu önce kumla yığınıyla kapatıldı, hafta sonunda ise iş makinesiyle kazdırılarak, bahçe kurulmak üzere fidan dikildi.

Sabah saatlerinde yolu kullanmak isteyen mahalle sakinleri yaklaşık 50 yıl önce imece usulü açılan asfalt yolun söküldüğünü, özel mülkiyettir yazısıyla kapatıldığını ve ağaçlandırıldığını görünce büyük şok yaşadı.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Çok, “Bu yolun 50 yıllık geçmişini biliyorum. Bu yolun kapanmasından dolayı millet çok rezil durumda. Servis gelemiyor, çocuklar okula gidemez oldu. Önümüz kış, yağmur çamur. Çocuklarımız rezil durumda yolumuzun açılmasını istiyoruz” dedi.

Ertuğrul Erbay da, “1 kilometrelik bir, 50 yıldır kullanılan bir yol. Bir sabah geldik yollar kapalı, her tarafı kapatmışlar, yollar deşilmiş vaziyette, birde fidan dikilmiş. Millet mağdur, buradan kimse geçemiyor” diye konuştu.

Yolun 50 yıl önce imece usulüyle ve fedakarlık gösterilerek açıldığını anlatan Halil Çoban ise "Her zaman kullandığımız yolun kapalı olduğun görünce şok olduk. Yani görülmemiş bir şey. Bu yerin bir yukarısı da bizim varislerimize ait. Yani aynısını biz de mi yapmamız gerekir. Komşu komşunun külüne muhtaç diye bir atasözü var. Bu adamlar bizim yerimizden geçmeyecek mi, biz ona ne yapacağız. Bizde mi aynı düşünelim. Biz öyle düşünemeyiz, çünkü içimizde bir insanlık hissi var. Eğer bizim yerlerden geçecekse bunlar kendisine bir helikopter alıp havadan geçsin” şeklinde konuştu.

Osman Kar adlı vatandaş ise “Bir an evvel yolumuzun açılmasını istiyoruz. Nasıl bir çözüm bulunacaksa bulunsun biz yolumuzdan geçelim. Acil bir durum olsa yangın olsa, hasta olsa kısa yolumuz kapalı” dedi.

Kazılmış yolu kullanmaya devam eden vatandaşlar yaşanan mağduriyetin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Mahalleli görünce şoke oldu 50 yıldır kullanılıyordu…

Mahalleli görünce şoke oldu 50 yıldır kullanılıyordu…


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