Mahalleli esrarengiz 2 kişi için nöbette: 'Uyumaya korkuyoruz'
Sivas’ta mahallelerinde korku salan esrarengiz 2 kişiyi bulmak için mahalle sakinleri, günlerdir ellerinde sopalarla nöbet tutuyor.
Sivas’ın Şeyhşamil Mahallesi'nde yaklaşık 2 haftadır evleri gözetledikleri düşünülen esrarengiz 2 kişi, mahalleye korku saldı. Birçok kişi tarafından fark edilip polise ihbar edilen bu 2 kişi bir türlü yakalanamadı.
Mahallenin gençleri yaklaşık bir haftadır ellerinde sopalarla sabahlara kadar nöbet tutuyor. Mahalle sakinleri, 2 kişinin bir an önce yakalanması için kolluk kuvvetlerinden yardım istiyor.
Mahalle sakinleri, “Mahallemizde yaklaşık 2 haftadır şüpheli 2 kişi dolaşıyor. Evleri gözetliyorlar. Mahalle sakinleri korku içerisinde. Gece uyumaya korkuyoruz. Bu nedenle sabahlara kadar mahallede nöbet tutuyoruz. Polisimizden biran önce bu iki kişinin bulunmasını istiyoruz” dediler.
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