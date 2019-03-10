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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
10.03.2019 - 00:03, Son Güncelleme:

Mahallede korku ve panik! Ortalık savaş alanına döndü

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Mahallede korku ve panik! Ortalık savaş alanına döndü

Trabzon’un Yomra ilçesinde, apartmanın kalorifer kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, binada ve park halindeki çok sayıda araçta hasar oluştu.

 

Olay, saat 22.30 sıralarında Yomra ilçesi Sancak Mahallesi Irmak Sitesi’nde meydana geldi. Binanın bodrum katındaki kalorifer kazanı, henüz bilinmeyen nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Korku ve panik yaşayan apartman sakinleri, binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Yomra Belediyesi İtfaiye ekipleri, kalorifer kazanında soğutma çalışması yaptı. Olayda, yaralanan olmazken, binada ve çevredeki park halinde bulunan çok sayıda araçta hasar oluştu. İtfaiye ekipleri, patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Mahallede korku ve panik Ortalık savaş alanına döndü

PATLAMA ÇOK ŞİDDETLİ OLDU’

Olay yerinde incelemelerde bulunan Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, binanın kalorifer kazanında çok şiddetli bir patlama meydana geldiğini belirterek, "Patlama çok şiddetli oldu. Çok şükür can kaybı ve yaralanan olmadı. Vatandaşlarımızın korku ve paniğine neden oldu. Civarda bulunan araçlara ve binalarda hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerimiz temizlik çalışmalarına devam ediyor. Patlamanın nedeni araştırılıyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.

Mahallede korku ve panik Ortalık savaş alanına döndü
Mahallede korku ve panik Ortalık savaş alanına döndü


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