Mahallede korku dolu günler! Durdurulamıyor...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMahallede korku dolu günler! Durdurulamıyor...
GeriGündem Mahallede korku dolu günler! Durdurulamıyor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
18.06.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Mahallede korku dolu günler! Durdurulamıyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mahallede korku dolu günler! Durdurulamıyor...

Eskişehir’in merkez Yeşiltepe Mahallesi’nde tarım arazilerinden gelen binlerce böcek, mahalleliye korku dolu günler yaşatıyor. Bazı evler böceklerin basması sonucu boşaltılırken mahalleli de sorunlarına çözüm arıyor.

9
  • Mahallede korku dolu günler, durdurulamıyor
  • Mahallede korku dolu günler, durdurulamıyor
  • Mahallede korku dolu günler, durdurulamıyor
  • Mahallede korku dolu günler, durdurulamıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yeşiltepe Mahallesi'ne tarım arazilerinden gelen binlerce böcek adeta mahalleyi istila etti. Yerleşim yerlerine gelen ve türü henüz tespit edilemeyen çok sayıda böcek, mahallede bulunan birçok evi sarmış durumda.

Böceklerle yaklaşık 15 gündür mücadele etmelerine rağmen başarılı olamayan halk, çareyi evlerini boşaltarak aile yakınlarında kalmakta buldu. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin günde 3 kez ilaçlama yaptığı mahalledeki böcekler çoğalmaya devam ediyor. 

“NASIL OLDU ANLAYAMADIK HER TARAFI SARDI”

Korku dolu günler geçirdikleri belirten mahalle sakini Ali Koyunlar, “Böcekler mahalleyi bastı. Eve de giriyorlar. Bunlar güneşli havada çıkıyorlar, yağmurlu havada kayboluyorlar. Aşağı yukarı 15 gündür var diyebilirim yani.

Nereden geldi, nasıl oldu anlayamadık ki her tarafı sardı bunlar. Açık buldukları her yere giriyorlar. Her taraf böcek, bundan daha büyük ne sıkıntı olabilir ki” ifadelerini kullandı. 

“TARLADAKİ BÜTÜN BÖCEKLER EVİME GİRMİŞ DURUMDA”

Mahalle sakini Sezer Tandoğan da evinin içinin böcek dolduğunu söyleyerek, “Böceklerin önümüzdeki tarladan çıkmasıyla birlikte evimizin içine girdiler. 10 günden beri biz başka dostlarımızın, arkadaşlarımızın evlerinde kalıyoruz. İşte gördüğünüz gibi evimin içi komple böcek dolu. Artık kim bizimle ilgilenecekse onlardan biz görevlerini yapmalarını istiyoruz.

Bu tarladaki bütün böcekler evime girmiş durumda. Nasıl bir çözüm olacak göreceğiz, bekliyoruz artık. Gördüğünüz bu sokakta, komşularımızın arkadaşlarımızın evlerinin hepsinin içi böcek dolu. Artık kim bizimle ilgilenecek ne yapacak bilmiyorum. Bizimle ilgilenmelerini bekliyorum. Meryem hanım sağ olsun günlerce yanına gittik geldik bize, ‘Tepebaşı Belediyesinden ekipler geliyor ilaçlıyorlar ama fayda etmiyor’ dedi. Bugün de geldiler siz de gördünüz ilaçlıyorlar ama fayda etmiyor. Artık Tarım İl Müdürlüğü’nden mi gelecekler, kim ilgilenecekse biz yardım bekliyoruz. İki tane çocuğum var biri hasta, evde ilaç kullanıyor daima. Evdeki böcekleri süpürüyoruz ama tekrar camların arasından giriyor daima. Isırıyorlar, görüyorsunuz her tarafımda yaralar var, ısırıyorlar sürekli. Artık kim bize çözüm bulacak onu bekliyorum yani” şeklinde konuştu. 

“İNSANLAR UYUYAMIYOR, YEMEK YİYEMİYOR EVLERİNİ TERK ETTİLER”

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz ise böceklerin topraktan geldiğini netleştirdiklerini kaydederek, “Yaklaşık 15 gündür devam ediyor, nasıl peyda oldu bilemem ama topraktan geldiğini netleştirdik. Toprakla beraber üreyen bir şey. Bununla belediye ile baş edilemeyeceğini anladık. Bir günde 3 kez muhtelif sokakları ilaçlıyorlar ama kesinlikle çözüm olmadı.

Ben buradan Tarım İl Müdürüne, Tarım İlçe Müdürüne, Valiliğe ve Kaymakamıma sesleniyorum; Kesin çözüm istiyorum. İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor. Evlerini terk ettiler. Yanımızdaki evin vatandaşı 1 haftadır başka bir evde konaklıyor. Buradan başladı merkeze doğru yürüyor bu yaratıklar, böcekler. Eğer Yeşiltepe’yi komple sararsa bize kim yardımcı olacak çok merak ediyorum.

Ben şunu istiyorum; Yetkilileri göreve davet ediyorum, bunun belediye ile çözülemeyeceğini kesinlikle anladık. Günde 3 kere yapılan ilaçlama halk sağlığını da tehdit ediyor. Kökten çözüm istiyoruz.

Bu, ilaçlama ile çözülemez. Bu Tarım Müdürlüğü’nün sorumluluk alanı. Tarım il ve ilçe müdürlüklerini göreve davet ediyorum” dedi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Yer Pendik… Dehşet evinden görüntüler ortaya çıktı
Anaokulunda istismar... İngiliz öğretmen kaçtı
Ameliyat oldu, hayatı kâbusa döndü! Nişanlısı terk etti, kız arkadaşı 'evlenmem' dedi...
Annenin çığlığı harekete geçirdi