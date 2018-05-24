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    Mahallede bisiklekli sapık nöbeti

    Salim UZUN/HÜRRİYET
    24.05.2018 - 12:59 | Son Güncelleme:

    Antalya’da, kullandığı elektrikli bisikletle kadın ve çocukların yanına yaklaşıp laf atan ve cinsel organını gösteren sapık, Kızıltoprak Mahallesi sakinlerinin uykusunu kaçırdı.

    Mahallede bisiklekli sapık nöbetiSabah ve akşam saatlerinde ortaya çıkan sapığın son kurbanları üniversiteye hazırlanan 17 yaşındaki Zeynep A. ile Damlagül T. oldu. Bir hafta içinde iki kez tacize uğrayan genç kızlar, Bahçelievler Polis Merkezi’ne giderek şikâyetçi oldu.

    GÖRÜNTÜLERİ VAR

    Mahallede yaşanan tedirginliği Hürriyet muhabirine anlatan Osman T., “Kızım bir hafta içinde iki kez taciz edildi. Şahsı güvenlik kameralarını inceleyerek tespit ettik. Görüntüleri de emniyet birimlerine teslim ettik” dedi.

    KIZIM ŞOK YAŞAMIŞ

    Osman T., “Kızım bir arkadaşıyla dershane önünde beklerken bu şahıs yanlarına yaklaşıp, ‘Kızlar bakar mısınız?’ demiş. O anda da pantolonunun fermuarını açıp cinsel organını göstermiş. Bu olay farklı tarihlerde 2 kez yaşanmış” diye konuştu.

    EŞKÂLİ TESPİT ETTİK

    Kızı aynı şahıs tarafından tacize uğrayan Kemal A. ise şu bilgileri aktardı: “Mahalledeki herkes tedirgin. Biz görüntülerden şahsın eşkâlini tespit ettik. Polis de mutlaka bunu yapmıştır. Hep aynı saatlerde ortaya çıkan sapığın bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Biz de mahallede nöbet tutuyoruz.”

    Etiketler: Antalya , sapık , kamera , mahalle , gündem
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