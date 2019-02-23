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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.02.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Mahalle ayağa kalktı! Antalya'da panik anları

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Mahalle ayağa kalktı! Antalya'da panik anları

Antalya’da 10 katlı bir binada çıkan yangında 5. katta mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahallede kısa süreli paniğe sebep olan yangında apartman sakinleri hızla binayı boşaltırken yangının çıktığı daire kullanılmaz hale geldi.

Yangın saat 08.30’da Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 4286 Sokak üzerindeki 10 katlı bir binanın 5’inci katında Hakan Uslu'ya ait dairede çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Mahalle ayağa kalktı Antalyada panik anları

Bina sakinleri ise doğalgazı ve elektriği kapatıp binayı boşalttı. Hakan Uslu ve ailesinin yangın sırasında evre bulunmadığı öğrenilirken yangının çıktığı ve yan binadaki vatandaşlar sokağa döküldü. Apartman dairesinin yatak odasından başlayan yangın hızla evin diğer odalarına da yayıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan dairenin bitişiğindeki diğer dairedeki evinde mahsur kalan 1 kişi olduğunu öğrenince kurtarma çalışması başlattı.

Bir görevli itfaiye merdiveniyle ulaştığı 5. katta, penceresinden alevler yükselen dairenin bitişiğindeki pencereden Ali İhsan Oğuz isimli vatandaşı alıp aşağı indirdi. Vatandaşın kurtarılmasının ardından ekipler yangına müdahale etti.

Hakan Uslu ve ailesinin evde olmadığı sırada elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında ise ilk şoku atlatan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yangını kaydedip çalışmaları izledi.

İtfaiyenin kurtardığı Ali İhsan Oğuz, “ Ben televizyon seyrediyordum. Yangın olduğunu söylediler, yardım etmek için koştum. Su tutmak istedim. Tüm daireyi sardı yangın.”dedi. 

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