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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.09.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Mahalle abluka altına alındı ve... Kafasından vuruldu!

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Adana'da elektrikli bisikletiyle atık kağıt toplarken sokakta başından vurularak öldürülen şahsın katil zanlısını polis ekipleri olaydan birkaç dakika sonra portakal bahçesinde tabanca ile birlikte yakaladı.

Adana'da elektrikli bisikletiyle atık kağıt toplarken sokakta başından vurularak öldürülen şahsın çinayet zanlısı, olaydan birkaç dakika sonra portakal bahçesinde tabanca ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesinde 58282 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ahmed Aşur (18) isimli bir kişi, elektrikli bisikletiyle Mithatpaşa Mahallesi ara sokaklarında atık kağıt toplamaya başladı. Aşur, bir süre kağıt topladıktan sonra 58282 sokağa geldiği sırada başından vurularak elektrikli bisikletinden düştü. Kanlar içinde kalan Aşur, olay yerine çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNTERNET ÜZERİNDEN MAHALLENİN HARİTASINI AÇIP BULDULAR

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğinde görevli dedektifler, hemen olayı gören vatandaşlarla görüşüp ateş eden zanlının eşkalini aldı. Deneyimli dedektifler, zanlının kaçabileceği yerleri değerlendirerek mahalleyi hemen abluka altına aldı. Polis, zanlının kaçış güzergahlarına şok baskınlar yaparken internet üzerinden de mahallenin haritasını açıp kaçabileceği yerler kontrol edildi. Dedektifler, zanlının mahalledeki portakal bahçesine kaçmış olabileceğini değerlendirerek çok sayıda polisle baskın yaptı.

Mahalle abluka altına alındı ve... Kafasından vuruldu

‘MERMİ SEKİP KAFASINA GİTTİ’

Yapılan baskınlarda eşkale uygun bir şahıs yakalandı. isminin Samet E. olduğu öğrenilen zanlının yanında bir de tabanca ele geçirildi. Zanlının, ilk sorgusunda "Atık kağıt toplayıcı bizim evden hırsızlık yapmak istedi. Ben de onu korkutmak amaçlı ateş ettim. Ancak mermi sekip kafasına gitti" dediği öne sürüldü.
Mahalle abluka altına alındı ve... Kafasından vuruldu

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (17.09.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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