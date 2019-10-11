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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 20:08, Son Güncelleme:

Magnum çekilişi ne zaman yapılacak? Maserati çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

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Magnum çekilişi ne zaman yapılacak? Maserati çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

2019 Magnum çekilişi için geri sayım devam ederken, çekiliş sonuçlarının açıklanacağı tarih için heyecan başladı. 2018 model 2 Maseratinin sahibini bulacağı çekiliş noter huzurunda yapılan kuranın ardından kamuoyuna ilan edilecek. Peki, Magnum çekilişi ne zaman yapılacak? 2019 Magnum Maserati çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.

2 şanslı ismin Maserati ödülüne kavuşacağı Magnum çekilişleri için tarih belli oldu. Çekilişe katılmak için Magnum çubuklarından çıkan kodları Magnum.com.tr ya da SMS olarak gönderenler, Beyoğlu-İstanbul'da noter huzurunda halka açık düzenlenen çekilişin ardından ödüle kavuşacaklar. İşte, 2019 Magnum çekiliş sonuçları hakkında merak edilenler.

MAGNUM ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çekiliş, 14.10.2019 tarihinde saat 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Kazanan talihliler 19.10.2019 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.

BÜYÜK ÖDÜL 2018 MODEL MASERATİ

Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 2 kişi Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil (piyasa değeri: 1.244.933,00 TL)ikramiyesi kazanacaktır. Kampanya duyurularında kullanılan ikramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilecek.

3 KASIM TARİHİNE KADAR ALINMAYAN ÖDÜLLER İPTAL OLACAK

Asil talihliler, başvuru için en geç 03.11.2019; yedek talihliler ise, en geç 18.11.2019 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr’ye veya U2 Tanıtım’ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklar.

 

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