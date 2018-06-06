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    Mağazada kadını görüntüleyen müzisyene büyük şok

    AA
    06.06.2018 - 13:30 | Son Güncelleme:

    Adana'da bir mağazada alışveriş yapan kadının cep telefonu kamerasıyla uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla yargılanan müzisyen Alper Y. 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaya indirim uygulanmadı.

    Adana Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan müzisyen Alper Y. (44) katıldı. Alper Y. savunmasında, aile sorunları nedeniyle zor günler yaşadığı dönemde arkadaşının verdiği ilaçları kullandığını belirterek, "Hapın etkisiyle bir mağazadan alışverişe gitmiştim. Sosyal medyadan tanıştığım bayan arkadaşıma hediye alacaktım. Çekim yaptığımı hayal meyal hatırlıyorum. Bilinçli yapmadım. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Çok pişmanım, videoyu silecektim" ifadesini kullandı.

    Mahkeme hakimi, sanığa "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın tekrar suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşmadığı için verilen cezada indirim uygulanmadı.

    Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir mağazada 28 Ağustos 2017'de alışveriş yapan bir kadının cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çektiği iddia edilen müzisyen Alper Y. hakkında dava açılmıştı.

    Etiketler: görüntü , Sapık
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