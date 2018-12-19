Mağazada alışveriş yapan 3 kadına dehşeti yaşattı!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir mağazada alışveriş yapan kadınlara tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Antalya Caddesi'nde bir mağazada alışveriş yapan 3 kadına tacizde bulunulduğu ihbarını alan polis harekete geçti. Yapılan çalışmada bir mağazada 3 kadına cinsel organını gösterdiği belirlenen Y.B.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Y.B.A. Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
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