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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
25.04.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Mağarada PKK’lı teröristin cesedi ve patlayıcı bulundu

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Mağarada PKK’lı teröristin cesedi ve patlayıcı bulundu

TUNCELİ kırsalında tespit edilen bir mağarada, örgüt içi infaz sonucu öldürüldüğü belirtilen PKK’lı erkek terörist cesedi ile 20'şer kiloluk 6 EYP ve çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli genelinde kırsalda terör örgütü PKK’ya yönelik bahar operasyonlarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahpanos Vadisi’nin iç kesimlerinde teröristlerce kullanıldığı belirlenen mağara tespit etti.

Mağarada PKK’lı teröristin cesedi ve patlayıcı bulundu

Jandarma Özel Harekat timlerinin 3 girişi olan mağarada yaptığı incelemede örgüt içi çekişme sonucu infaz edildiği belirtilen erkek terörist cesedi ile her biri 20 kilo ağırlığında el yapımı 6 patlayıcı, 62 Kalaşnikof mermisi, 2 Kalaşnikof şarjörü, 10 şarjör kütüklüğü, jeneratör, 3 akü, 20 devre kartı, pil bloğu, 10 terörist kıyafeti, 20 çift ayakkabı, dürbün, 5 şemsiye, 200 metre elektrik kablosu, 50 pil, dikiş makinesi, kıyma makinesi, 4 soba, 100 metre branda, semaver, 5 battaniye, 50 metre halat, fırın, güneş paneli, silikon tabancası ve çok miktarda doküman ile yaşamsal malzeme ele geçirildi. Bomba, mühimmat ve malzemeler, kontrollü olarak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, teröristlere yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

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