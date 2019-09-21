Magandalar cezaevinde
İstanbul Sefaköy’de 5 Eylül Pazar günü gelini evinden aldıktan sonra düğün salonuna giderken D-100 Karayolu üzerinde silahlı, sirenli, meşaleli trafik magandalarından 6’sı dün tutuklandı.
Kasten yaralamadan emniyette kaydı olan Erkan B. (21) ile tehdit, hakaret, uyuşturucu kullanmak, mala zarar vermek, güveni kötüye kullanmak gibi suçlardan kayıtları bulunan İbrahim S. (27), iç mimar Servet Furkan A. (23), Erkan O. (29), işletme müdürü Eray Y. (23) Kaan P. (25) ile emniyette herhangi bir kaydı bulunmayan minibüs şoförü M.C. (24) dün sabah savcılığa sevk edildi. Gözaltına alınan E.E. (26) ise Emniyet’teki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
7 şüpheli polis aracıyla adliyeye götürülürken takip eden arkadaşları, gazetecilerin araçlarının önünü kesip, üstlerine otomobil sürdü. Düğün konvoyundaki terörü devam ettiren kişiler polisin müdahalesi üzerine takibi bıraktı. 7 kişiden M.C. de savcılık sorgusundan sonra serbest kaldı.
6 kişi ise ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ ve ‘Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleme’ suçundan tutuklandı. Erkan B.’nin ifadesinde, “Düğün eğlencesinin etkisiyle kuru sıkı tabancayla havaya ateş açtım. Olayın bu noktaya geleceğini tahmin edemedim. Pişmanım” dediği öğrenildi.
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