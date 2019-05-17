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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK / İstanbul, DHA
17.05.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Maganda kurşununun cezası belli oldu

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Maganda kurşununun cezası belli oldu

İstanbul, Kağıthane'de düğün konvoyunu izlemek üzere çıktığı evinin balkonunda başına isabet eden kurşunla can veren biri otistik üç çocuk annesi Hülya Özdemir'in (52) öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme 4 sanığın yargılandığı davada, gelin arabasının önünde havaya ateş eden sanık İsmail Hakkı Aygüneş hakkında "Bilinçli taksirle tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma" ve "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan toplam 6 yıl 8 ay hapis cezası ile bin TL adli para cezasına çarptırdı. Olay yerinde havaya ateş eden sanık Hüseyin Özgüven ise 1 yıl 3 ay ve 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Diğer iki sanığın ise beraatine karar verildi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan İsmail Hakkı Aygüneş katıldı. Ölen Hülya Özdemir'in eşi Kemal Özdemir, oğlu Erdi Özdemir ve kızı Eda Özdemir de şikayetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.

Şikayetçilerin avukatı Mehmet Alp tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, sanık ismail Hakkı Aygüneş'in eyleminin olası kast kapsamında değerlendirilerek cezalandırılması talep edildiği tutanağa geçti.

"HAVAYA BAKARAK ATEŞ ETTİM"

Esas hakkındaki son savunması sorulan sanık  İsmail Hakkı Aygüneş, "Kendi marketimin önünde ruhsatsız silah ile ateş ettiğimi kabul ediyorum. Ancak kimsenin ölümüne neden olmadım. Bu konuda beraatimi veya lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" dedi. Sanık Aygüneş son sözünde de "Marketin tam önüne çıktım.

Gelin arabasının tam önünde havaya bakarak ateş ettim. Balkonda insan olmadığından yüzde yüz eminim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Sanık Aygüneş'in avukatı İlkay Sezer ise soruşturmanın eksik yürütüldüğünü, toplanmayan deliller yüzünden müvekkilinin mağdur edildiğini, olayda silah değişikliği olmadığını, maktulün vurulmasıyla uyuşmayan silah olduğunu savunarak müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti. 

BİR SANIĞA İKİ AYRI SUÇTAN 6 YIL 8 AY HAPİS 

Mahkeme heyeti, sanık  İsmail Hakkı Aygüneş'i "Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma" suçunun sabit olduğunu, eylemin bilinçli taksirle işlenmesini ve iyi halini dikkate alarak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Aygüneş, "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 1 yıl 8 ay hapis ve bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Heyet, sanık Aygüneş hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan da savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. 

BİR SANIĞA İKİ AYRI SUÇTAN 1 YIL 3 AY HAPİS

Sanık Hüseyin Özgüven ise "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasına ve olay yerinde havaya ateş ettiği gerekçesiyle "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması " suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, Özgüven hakkında iki suçtan da ayrı ayrı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 

İKİ SANIĞA BERAAT

Sanıklar Muhammed Emin Aydın ve Ümit Yardım ise "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması " suçundan dava açılmışsa da sanıklardan elde edilen silahların ses ve gaz fişeği atmak için imal edilmiş silahlardan olması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine hükmetti. Ancak bu sanıklar hakkında Kabahatler Kanunu gereğince başkalarının huzur ve sukünunu bozacak şekilde gürültüye neden olma suçunu oluşturduğundan savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına da karar verildi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 22 Mayıs 2017 günü, saat 17.10 sıralarında Kağıthane'de Sanayi Mahallesi üzerinde düğün konvoyu hareket ettiği esnada bazı şahısların kurusıkıyla havaya ateş ettiği anlatılıyordu.

Sanık İsmail Hakkı Aygüneş'in gelin arabasının önüne geçerek komşusunun balkonundan düğün konvoyunu izleyen maktül Hülya Özdemir'in başından almış olduğu mermi çekirdeği yaralanmasıyla vefat ettiği belirtiliyordu.

Olay sonrasında şüphelilerin silahlarını polise teslim ettiği ancak İsmail Hakkı Aygüneş'in kaçtığı ve bir gün sonra yakalandığı anlatılıyordu. Sanıklardan İsmail Hakkı Aygüneş'in "Olası kasıtla kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 21 yıldan 28 yıla kadar hapsi isteniyordu. Diğer sanıklar Muhammet Emin Aydın ve Ümit Yardım hakkında ise "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisleri isteniyordu.

Sanık Hüseyin Özgüven hakkında da "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 1,5 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

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