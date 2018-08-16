Maganda kurşunu öldürdü
Burdur Bucak’ta bir düğünde damadın babası Mustafa E.'nin tabancasından çıkan merminin isabet etmesi sonucu başından yaralanan Furkan Toprak (14), yaşam savaşını kaybetti.
5 gündür yoğun bakımda tedavi gören 7’nci sınıf öğrencisi Furkan Toprak’ın kalbi önceki akşam durdu. Minik Furkan olay günü düğün alanından yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bakkalın önünde oturuyordu. Toprak’ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak toprağa verilmek üzere Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze arabası ile Burdur’un Bucak İlçesi Yüreğil köyüne götürüldü.
Öte yandan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, toplumda ‘maganda kurşunu’ olarak bilinen havaya ateş etme eyleminin cezalarının artırılması ile ilgili TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Ceza alt sınırı olan 6 ayın 2 yıla, üst sınır olan 3 yılın 5 yıla çıkarılması ve cezanın hiçbir sebeple para cezasına çevrilmemesi istendi.
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