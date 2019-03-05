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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.03.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Maganda izleyen herkesi sinirlendirmişti... Kendini böyle savundu

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Şile Yolunda okul servisiyle makas atarak trafiği tehlikeye sokan maganda Yasin Ç. yakalandı. Şahsa bin 110 TL para cezası kesilirken, sorgusunun ardından trafik magandası adliyeye sevk edildi. Yasin Ç. polis merkezine girerken basın mensuplarına, "Öğrenci yoktu. Eşim hamile eve yetişmeye çalışıyordum" dedi. 

Olay Şile Yolu Çekmeköy mevki'inde geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Okul servisi ile yolda ilerleyen trafik canavarı, yoldaki diğer araçlara aldırmadan art arda makas atarak trafiği tehlikeye soktu. O anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti.

O magandanın kimliği polis tarafından tespit edildi. Trafik magandası Yasin Ç. Gayrettepe Sivil Trafik Amirliği ekipleri tarafından Ümraniye'de yakalandı. Şahıs ekipler tarafından polis merkezine getirildi. Okul servisli trafik magandasına bin 110 TL para cezası kesildi.

Yasin Ç. polis merkezine girerken basın mensuplarına, "Öğrenci yoktu. Eşim hamile eve yetişmeye çalışıyordum" dedi. 

Okul servisiyle trafikte yaptıkları dehşete düşürdü
Okul servisiyle trafikte yaptıkları dehşete düşürdü
Okul servisiyle trafikte makas attı
daha fazla video için

 

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