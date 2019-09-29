Maganda dehşeti! Balkonda otururken bir anda yere yığıldı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinin balkonunda oturan 82 yaşındaki Hanım Aykaça yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırılan Hanım Aykaçın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay akşam saatlerinde Derince Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Hanım Aykaç, bir anda göğsünde bir acı hissederek çığlık attı. Yaşlı kadının çığlığı üzerine balkona koşan yakınlarının ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Göğsünden vurulduğu tespit edilen Hanım Aykaç,sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yorgun mermiyle vurulduğu saptanan Hanım Aykaçın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri mermiyi ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.
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