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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.12.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

Maganda dehşeti: Baba öldü, oğlu yaralandı

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Maganda dehşeti: Baba öldü, oğlu yaralandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde havaya rastgele ateş eden şahsı engellemek isteyen baba ile oğul silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan baba hayatını kaybederken, oğlunun tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olay, Hendek ilçesi Yeni Mahalle Beştepeler Caddesi'nde bulunan bir kahvenin önünde meydana geldi. İddialara göre, alkollü olduğu iddia edilen H.U. isimli şahıs hava rastgele silahla ateş etmeye başladı. 43 yaşındaki Kadir Sakçı ile 17 yaşındaki oğlu Burhan Sakçı alkollü şahsı engellemek istedi. H.U., silahını baba ile oğluna doğrulttu. Baba ile oğlunu vuran saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ilk önce Hendek Devlet Hastanesi daha sonrada Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp masajı ile hayata döndürülmeye çalışılan baba Kadir Sakçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sakçı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine kaldırıldı. 17 yaşındaki Burhan S.'nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan zanlı yaşanan kovalamaca sonucu Bursa'da yakalandı.

Sakarya'da baba-oğul silahla vuruldu
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