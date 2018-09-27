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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.09.2018 - 09:54, Son Güncelleme:

Mafya liderini böyle yakalamışlar!

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Mafya liderini böyle yakalamışlar!

Antalya'da yakalanan Sırbistan'ın en ünlü suç örgütü ‘Skalieri'nin lideri Jovica Vukotiç'in manken sevgilisinin takibiyle ele geçirildiği ortaya çıktı. Vukotiç'in öldürülen Sırbistan Başbakanı Zoran Cinciç'in katili Luka Bojoviç'le yakın ilişkisi olduğu belirtiliyor.

Antalya'da yakalanan Sırbistan'ın en ünlü suç örgütü ‘Skalieri'nin lideri Jovica Vukotiç'in ilginç bağlantıları çıktı. Vukotiç'in 2003 yılında öldürülen Sırbistan Başbakanı Zoran Cinciç'in katili Luka Bojoviç'le yakın ilişkisi olduğu belirtiliyor. Antalya'da Rus sevgilisi takip edilerek yakalanan Vukotiç, Yunanistan polisi tarafından da uyuşturucu kaçakçılığı suçundan aranıyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen hafta çok önemli bir operasyona imza attı. Sırbistan'ın ünlü organize suç örgütü ‘Skajiari'nin lideri olduğu iddia edilen ve kırmızı bültenle aranan Jovica Vukotiç'in yakalanmasının ardından ayrıntılar ortaya çıktı.

SEVGİLİSİ TAKİP EDİLDİ

Karadağ, Sırbistan ve Bosna Hersek'te işlenen çok sayıda cinayetle adı anılan mafya liderinin Antalya'da olduğu istihbaratını alan polis harekete geçti. Polis suç liderinin Rus sevgilisi Ekaterina Petchenko'yu takibe aldı. Takip sonucu Vukotiç'e ulaşan polis, mafya liderini bir alışveriş merkezi çıkışında lüks araca binerken gözaltına aldı. Vukotiç'in üzerinde 'Georgie Andonov' adına sahte pasaport bulundu.

İLGİNÇ BAĞLANTILAR

Antalya'da sevgilisi adına bir ev kiraladığı ortaya çıkan Vukotiç, işlemlerin ardından Sırbistan yetkililerine teslim edildi. Vukotiç'in Sırbistan'ın en ünlü mafya babalarından biri olan Luko Bojoviç'le yakın ilişkisi olduğu öne sürüldü. Luka Bojoviç, 2003 yılında Sırbistan Başbakanı Zoran Cinciç'i öldürmüş, 2012 yılında İspanya'da yakalanmıştı.

YUNANİSTAN'DA ARANIYOR

Bojoviç'le aynı çetenin bir başka kolunun lideri olduğu öne sürülen Jovica Vukotiç'in Yunanistan'da Aralık 2017'de ele geçirilen 136 kilo kokainle ilgili olarak arandığı belirtildi. Yakalanması Sırbistan'da gündem yaratan Vukotiç'in sevgilisi Dejana Zivkoviç'in Sırbistan'ın en ünlü mankenlerinden olduğu ortaya çıktı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (27.09.2018)
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