Madımak sanığına sağlık affı

Erdoğan, anayasal yetkisini kullanarak, sağlık sorunları nedeniyle Kılıç’ı affetti. Kararın ardından 27 yıldır cezaevinde bulunan Kılıç tahliye edildi. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Kılıç’ın kalan cezası, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’nun raporu sebebiyle kaldırıldı. Anayasa’nın 104. maddesinde Cumhurbaşkanı’nın “Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır” denilen af yetkisi var.