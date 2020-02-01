Madımak sanığına sağlık affı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2’si otel görevlisi, 2’si saldırgan, 33’ü sanatçı ve yazar 37 kişinin hayatını kaybettiği Madımak katliamı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlü Ahmet Turan Kılıç’ın (86) kalan cezasının kaldırılmasına karar verdi.
Erdoğan, anayasal yetkisini kullanarak, sağlık sorunları nedeniyle Kılıç’ı affetti. Kararın ardından 27 yıldır cezaevinde bulunan Kılıç tahliye edildi. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Kılıç’ın kalan cezası, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’nun raporu sebebiyle kaldırıldı. Anayasa’nın 104. maddesinde Cumhurbaşkanı’nın “Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır” denilen af yetkisi var.
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