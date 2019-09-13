Maden şirketlerine: 'Çevrecilerle diyalog kurun’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün CHP Genel Merkezi’nde maden sektörü temsilcilerini ağırladı. Buluşmada Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Yılmaz ile CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal yer aldı. Basına kapalı olarak yaklaşık 40 dakika süren görüşmede madencilik sektörü yöneticileri, Çanakkale’de Kanadalı Alamos Gold firmasının işlettiği altın madenine karşı başlayan eylemlerden dolayı endişelerini iletti. Madenciler, Kılıçdaroğlu’na, sektörün karşılaştığı sorunlarla ilgili rapor sundu.

‘ÇIKARILMASINA KARŞI DEĞİLİZ’

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Anayasa’ya göre madenlerin tasarrufunun devlette olduğunu belirterek, “Bu yüzden madenlerimizin çıkarılmasına, ekonomiye kazandırılmasına parti olarak kesinlikle karşı değiliz. Aksine, çevre hassasiyetlerini dikkate alan, iş sağlığı ve güvenliğine özen gösteren her türlü madenin üretilerek ekonomiye kazandırılmasından yanayız” dedi. Madencilere çevre örgütleriyle iletişime geçmelerini öneren Kılıçdaroğlu, “Parti olarak, çevre hassasiyetlerini ön plana çıkaran sivil toplum kuruluşlarıyla madencilik sektörü arasında diyalog kurulmasından yanayız. Bunun için parti olarak hakem rolü üstlenmeye, her türlü katkıyı sunmaya da hazırız. Diyalog olursa, kamuoyunda madenlerimiz konusunda oluşan bilgi kirliliğinin de önüne geçilir” diye konuştu.

‘YARGISIZ İNFAZ’ TEPKİSİ

Madenciler ise Kılıçdaroğlu’na, madencilik sektöründeki bütün işletmelere yönelik haksız ve olumsuz bir tepki oluştuğunu dile getirerek, “Özellikle sosyal medyada yayılan madencilik tekniği, bilimsel verilerden uzak, çarpıtılmış bilgiler yüzünden madencilik sektörünün tümüne karşı bir linç kampanyası başlatıldı” dediler.

Eylemlerin bir firmaya yönelik tepki boyutunu aşarak bütün madencilik sektörünü hedef alır hale geldiğini vurgulayan madenciler, sektörün adeta yargısız infaz edildiğini kaydettiler. Madenciler, diğer sektörlerde olduğu gibi burada da yanlış uygulamaların olabileceğini ama bunun tüm sektör için yargısız infaza dönüştürülmemesi gerektiğini söylediler.

CHP MİLLETVEKİLLERİ MADENLERİ İNCELEYECEK

MADENCİLERİN CHP’li milletvekillerinden oluşacak bir komisyonun, Türkiye’deki maden ocaklarını gezerek incelemesi teklifine de Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi: “Madem böyle bir talepte bulunuyorsunuz bunu gerçekleştirebiliriz. Milletvekili arkadaşlarımızdan bir komisyon kuralım ve madenlerde bir inceleme yapalım. Madenciliğin uluslararası standartlarda, çevreye gerekli özenin gösterilerek üretilmesinden yanayız. Bunu sağlayacak adımların atılması için elimizden gelen her türlü katkıyı parti olarak sunarız. Böyle bir komisyonun kurulması bu aşamada faydalı olabilir.”