Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. Göçükte 1 işçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri ocağa gönderildi.
Gelik beldesindeki kömür ocağında saat 13.00 sıralarında tavan göçmesi nedeniyle göçük oluştu. 1 işçinin göçükte mahsur kaldığı ihbarı üzerine ocağa polis, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri yönlendirildi.
AFAD Müdürü Ahmet Güngör ihbarın ardından ekiplerin hemen ocağa yönlendirildiğini söyledi.
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