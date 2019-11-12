Madalyası profesörde
Milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu, babalarının kayıp madalyalarından birini sosyal medyasında paylaşan Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Caner Taslaman hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kardeşler kayıp madalyaya el konulmasını isterken, Taslaman Twitter’dan şu paylaşımda bulunmuştu: “Değerli dostum Naim Süleymanoğlu’nun hediye ettiği 1991’de Donausechingen’de aldığı dünya şampiyonluğu madalyası. Mekânı cennet olsun. Allah rahmet eylesin.”
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