Macron'a: Biz garantörüz peki sen nesin

ARAMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

“Eğer hâlâ Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama tartışmalarını basit bir petrol-doğalgaz kavgası olarak görenler varsa bu işlerden hiç anlamıyor demektir. Biz Doğu Akdeniz’de, bu sularda münhasır ekonomik bölgelerde, blokların içerisinde, bize ayrılmış olan yerlerde aramalarımızı devam ettiriyoruz. Devam ettireceğiz. Bizim dört tane gemimiz var. Bunlardan iki tanesi sondajdır, iki tanesi aramadır. Şu anda eskiden kiralık falan arıyorduk, bulamıyorduk. Şimdi dört tane kendimize ait gemimiz var. Biz şimdi bunları da yapıyoruz. Artık bunlar bize ait gemiler.

NEYİ TUTUKLATIYORSUNUZ

Birileri kaşını, gözünü oynatırsa biz de bütün fırkateynlerimizle beraber, gerektiğinde uçaklarımızla beraber hemen o gemilerimizin yanında yerimizi alıyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli. Avucunuzu yalarsınız, neyi tutuklatıyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bütün imkânlarımızla biz de Doğu Akdeniz’de zaten yerimizi almış vaziyetteyiz. Oralardayız. O personeli korumak bizim görevimizdir. Baştan sonuna kadar bunu devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Şu anda bu çalışmalarımız devam ediyor, aralıksız. Dikkat edin biz Türkiye’yiz. Biz bir kabile devleti değiliz.

SENİN ORADA NE İŞİN VAR?

Türkiye’nin tüm bu tartışmaların merkezinde yer alıyor olmasının sebebi, geleceğimizi buralardaki gelişmelerin yönünün belirleyecek olmasıdır. Fransa Cumhurbaşkanı bizim bu aramalardan çekilmemizi istiyor. Sen ne diyorsun? Senin orada ne işin var? Biz buralara kıyıdaşız. Biz Kıbrıs’ta garantörüz, Yunanistan garantör, İngiltere garantör. Peki sen nesin? Senin orada hiçbir hüviyetin yok. Ha, TOTAL şirketi adına sen böyle bir açıklama yapıyorsan, o zaman vekâletini göster. Cumhurbaşkanlığını bırakmış avukatlığa başlamış diyelim. Ama Tayyip Erdoğan konuştuğu zaman garantör ülke olarak konuşuyor. Sen ne olarak konuşuyorsun? Biz yükümüzün ağırlığını iyi biliyoruz. Ama sen bunun farkında değilsin.

MÜCADELE YOLUNU SEÇTİK

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak geçmişte nice haleflerimizin yaptığı gibi gayet rahat bir programla hayatımı sürdürmeyi biz de bilirdik. Bu ülkenin en kıdemli siyasetçisi olarak, sahip olduğumuz desteği ve prestiji hiç riske atmadan iktidarın keyfini sürmeyi biz de bilirdik. Şayet böyle davransaydık şahsen belki rahat bir dönem geçirirdik ama ülkemizin ve milletimizin kayıplarını da seyrediyor olurduk. Biz kendi çıkarımız için olup bitenleri seyretmeyi değil, ülkemiz ve milletimiz için mücadele yolunu seçtik. Bu yola böyle çıktık.”

BU SEÇİM SADECE BİR VİTRİN

“Şimdi önümüzde bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi var. Sadece bir belediye başkanı seçilecek. Yani vitrinde bir değişiklik. Mecliste kahir ekseriyette partimiz açık ara önde. Komisyonların tamamı partimizde. Bunun yanında yine aynı şekilde temsil noktasında vekâletler bizde. Böyle bir konu. Bu seçimde sadece vitrin... 39 belediyenin 25’i partimizde. Böyle bir durum. Burada bir hafta sonra yapılacak seçimle sadece bir belediye başkanı seçilecek. Seçimdir, daha doğrusu olması gereken neyse o olacak. Milli iradenin bir tecellisidir. Ama öyle bir şey var ki şu anda, yurtdışındaki medya İstanbul seçimiyle niye bu kadar ilgileniyor? Yine terör örgütlerine onların yaptığı açıklamalara baktığımızda, acaba bu terör örgütleri bu seçimi bu kadar masaya yatırarak, biz filancanın yanındayız diyerek öne çıkıyorlar. Aday göstermemenin yanında da biz filancanın yanındayız diyorlar, herhâlde bunlar bize bir şeyler vermesi gerekir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine verdiğimiz önem, işte biz bu terör örgütlerine karşıyız, bu terör örgütlerinin desteklediği yapılara da karşıyız. Farkımız bu. Bu seçimin yenilenmesi kararı tamamen hukuki sebeplerle alınmıştır. Demokrasiye ve hukuka saygısı olan herkesin pazar günkü seçimin sonucuna rıza göstermesi, teslim olması şarttır.”

HİÇBİR SURİYELİYE MAAŞ BAĞLAMADIK

“Eğer hâlâ 15 Temmuz darbe girişimini tiyatro olarak veya ordu içindeki bir grubun yoldan çıkması olarak görenler varsa, gafil değilse art niyetli demektir. Eğer hâlâ S-400 meselesini sıradan savunma sistemi tartışması olarak görenler varsa bu büyük fotoğrafı okuyamıyor demektir. Eğer hâlâ Suriye meselesini ülkemizdeki Suriyelilerin sahilde dolaşmaları seviyesinde tartışan varsa bölgemizdeki acımasız oyundan tümüyle bihaber demektir. Hatta hatta kusura bakmasınlar, bizim devletimizin bunlara aylık maaş bağladığını söyleyecek kadar gaflet içerisinde olanlar varsa, bu nadanları da hep birlikte uyaralım diyorum. Biz hiçbir Suriyeliye maaş bağlamadık. Biz sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yetim, öksüz, fakir, fukaraya valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız vasıtasıyla maaş veriyoruz. Bunu da zaten vatandaşımız da biliyor.”