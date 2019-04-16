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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - DHA
16.04.2019 - 01:29, Son Güncelleme:

Macron: Savaş tam olarak kazanılmasa da en kötüsü yaşanmadı

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Macron: Savaş tam olarak kazanılmasa da en kötüsü yaşanmadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Notre Dame Katedrali'nin yanması ile ilgili olarak, "Savaş tam olarak kazanılmasa da en kötüsü yaşanmadı." dedi.

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  • Notre Dame Katedralinde yangın
  • Notre Dame Katedralinde yangın
  • Notre Dame Katedralinde yangın
  • Notre Dame Katedralinde yangın
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Cumhurbaşkanı Macron, Notre Dame Katedrali'nin önünde yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katedralde yaşananların korkunç bir trajedi olduğunu belirten Macron, yapının ana yapısının kurtarıldığını söyledi.

Yangın söndürme çalışmalarında görev yapan 500'e yakın itfaiye erine teşekkür eden Emmanuel Macron, "Savaş tam olarak kazanılmasa da en kötüsü yaşanmadı. Önümüzdeki saatler kritik." dedi.

Katedrali 800 yıl önce kendilerinin yaptığını belirten Macron, katedralin yeniden yapılması için ulusal bir kampanyanın başlatılacağını ve yeniden inşa edileceğini sözlerine ekledi.

Macron, açıklama yaptıktan sonra Başbakan Edouard Philippe, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulunmak üzere, soğutma çalışmaları devam eden katedrale geçti.

Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali yangınla kül oldu
Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali yangınla kül oldu!
 

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Son 24 saatte ne oldu? (15.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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