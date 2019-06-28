'Maçka' tamam... Şehit Eren Bülbül'ün anısı gökyüzünde de yaşatılacak
Türk Hava Yolları (THY), filosuna dahil olan 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ına şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" ismini vermişti. THY sosyal medya hesabından Dreamliner'a Maçka yazıldığı anların videosunu paylaştı.
Türk Hava Yolları(THY), Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "İyi ki varsın Eren! Eren'in anısına, yeni uçağımız Dreamliner'ın adı Maçka. Uçağımız çok yakında Trabzon'da..." ifadelerini kullandı.
THY Boeing 787-9 Dreamliner'a Maçka ismi verilmesi kararını "Yeni uçağımıza kahraman Eren'iminizin memleketi "Maçka" adını verdik. İlk uçuşumuz da Trabzon'a. Ailesiyle birlikte hep beraber Eren'i ziyaret edeceğiz" açıklamasıyla duyurmuştu.
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