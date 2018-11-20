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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)
20.11.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Maçka Parkı'nda "Kıyafet" tartışmasında tanıklar dinlendi

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Maçka Parkı'nda "Kıyafet" tartışmasında tanıklar dinlendi

MAÇKA Parkı'nda kıyafete müdahale ettiği iddia edilen özel güvenlik görevlisi Savaş İlter ile kıyafetine müdahale edildiğini öne süren Çağla Köse'nin "karşılıklı hakaret" suçundan yargılandıkları davada "tanıklar" dinlendi. Tanıklar, olay günü özel güvenliğin Çağla Köse'nin kıyafetinin uygunsuz olduğunu, parkta bu şekilde gezemeyeceğini söylediğini anlattı. Söz alan Müşteki sanık Savaş İlter "Benim kıyafetle ilgili ağzımdan kelime çıkmadı" dedi. Çağla Köse ise dosyaya 4 farklı video sunduğunu belirterek, videoda 'Bu kıyafetle burada gezemez!' şeklindeki sözlerin duyulduğunu belirterek, "İnsani haklarım ihlal edildiği için burada bulunuyorum" dedi. 

 

 

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada Çağla Köse ve Savaş İlter "müşteki-sanık" sıfatıyla hazır bulundu. Duruşmada 'Tanık' sıfatıyla dinlenen Burcu Şentürk, spordan çıkıp Maçka Parkı'na gittiğini anlatarak şunları söyledi:

 "Meyve yiyip, kitap okuduk. Müzik dinliyorduk. Yanımızda Çağla Köse'nin köpeği vardı. Tuvalete giderken köpeğini tutmamı istedi. Daha sonra gürültü duydum. Ben gidip baktığımda kaos vardı. Güvenliğe sordum; 'Çağla’nın kıyafetinin uygunsuz olduğunu' söyledi. 'Arkadaşınız burada bu şekilde gezemez, çünkü ben buranın güvenliğiyim ve buna müsaade edemem' dedi. Çevredeki gençler de güvenliğe 'Kıyafete karışamazsın!' şeklinde sözler sarf etti. Çağla, 'Gidip şikayet edelim' dedi. Ben de 'Gerek yok, dersini almıştır' diye cevap verdim. Yerimize gittik akşama doğru gitmek için hazırlanırken polis geldi. Bizim için geldiklerini düşündük, yanlarına gittim ve sordum. 'Kıyafete karışamayız, biz buraya güvenliğin şikayeti üzerine geldik, arkadaşınızın burada uygunsuz hareketleri varmış' dedi. Çevredekiler akşama kadar bizim uygunsuz davranışımızın olmadığını söyledi." Savaş İlter'in avukatı olay günü Çağla Köse'nin üzerindeki kıyafeti sorması üzerine tanık Burcu Şentürk de "Üzerinde askılı elbise vardı. Diz kapağının altında asimetrik kesimli, krem rengi bir elbiseydi" diye cevap verdi.

"ÇEVREDEKİLER GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN ÇAĞLA HANIM'I PARKTAN ÇIKARMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Diğer tanık Samet Özçelik de olay günü Maçka Parkı'nda olduğunu, Çağla Köse ile aynı yerde olduğunu belirterek, "Hava karardıktan sonra seslerin yükseldiği yere gittim ve olaya şahit oldum. Kargaşa hali vardı ve çevredeki insanların konuşmalarını duydum. Polis gelmişti ve anladığım kadarıyla özel güvenlik Çağla Hanım'ın kıyafetini uygun bulmayıp, bu şekilde çevrede dolaşmasına izin vermeyeceğini söylemişti. Çevredekiler anlattı.Çevredekiler güvenlik görevlisinin Çağla Hanım'ı parktan çıkarmak istediğini söyledi. Doğrudan görevliden duymadım. Çevredekilerde birlikte bu durumu doğru bulmadığım için çevredekilerle birlikte Çağla Hanım'ı savunmaya çalıştım. Çağla’nın üzerinde beyaz elbise vardı. Olağandışı bir detay hatırlamıyorum" şeklinde konuştu. Diğer bir tanık ise, Çağla Köse'nin kıyafetinden rahatsız olmadıklarını gelen polislere söylediklerini anlattı.

 "BENİM KIYAFETLE İLGİLİ AĞZIMDAN KELİME ÇIKMADI"

Tanıkların beyanlarının ardından söz verilen müşteki- sanık Savaş İlter ise "Benim kıyafetle ilgili ağzımdan kelime çıkmadı. Sadece bir ailenin rahatsız olduğunu söyledim" diye konuştu.

"İNSANİ HAKLARIM İHLAL EDİLDİĞİ İÇİN BURADA BULUNUYORUM"

Müşteki Çağla Köse ise, dava dosyasında 4 farklı video koyduğunu söyleyerek, "Gündüz çekimi bir videoda güvenlik görevlisinin ‘Böyle giyiniyorsunuz sonra tecavüz edilince korumadı diyorsunuz’ dediği açıkça duyuluyor. Diğer güvenlik görevlisi de ‘Burada tacize uğruyorlar’ şeklinde sözler sarf ettiklerini söylemiştim. Diğer bir videoda ise akşam polisler geldiğinde de ‘Bu kıyafetle burada gezemez’ şeklinde konuştuğu görülüyor. İnsani haklarım ihlal edildiği için burada bulunuyorum" ifadalerini kullandı. Duruşma tanıkların dinlenmesi için 2019 yılının Mart ayına ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, Maçka Demokrasi Parkı'nda 29 Temmuz 2017'de kıyafet nedeniyle tartışma çıktığı anlatılıyor. Güvenlikçi Savaş İlter'in "Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca 'Güvenlik bizi koruyamadı' diyorsunuz" demekle Çağla Köse'ye "alenen hakaret" ettiğini, Köse'nin de aleni tahrik altında güvenlik görevlisine "Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş?" diyerek "hakaret" ettiğini belirtiliyor. Güvenlikçi İlter'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse'nin ise "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

 

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