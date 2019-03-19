Maçka Parkı'nda "Kıyafet" tartışması davasında yeni gelişme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMaçka Parkı'nda "Kıyafet" tartışması davasında yeni gelişme
GeriGündem Maçka Parkı'nda "Kıyafet" tartışması davasında yeni gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hayati ARIGAN / İSTANBUL, (DHA)
19.03.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Maçka Parkı'nda "Kıyafet" tartışması davasında yeni gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Maçka Parkı'nda "Kıyafet" tartışması davasında yeni gelişme

MAÇKA Parkı'nda kıyafeti nedeniyle çıkan tartışmada özel güvenlik görevlisi Savaş İlter ile Çağla Köse'nin "hakaret" suçundan karşılıklı müşteki sanık oldukları davaya devam edildi. Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda güvenlik görevlisinin polisi 'Bir bayan üstsüz geziyor' diye arayarak, "Abiciğim göğüsleri,  g... dışarıda,  tanga giymiş, üstüne bir tül atmış ama vücut iç organları hepsi dışarıda. Ben bunu uyardım. Bize saldırdı" diyerek ihbarda bulunduğu yer aldı. 

İstanbul 43.Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın beşinci celsesine güvenlik görevlisi müşteki sanık Savaş İlter katılırken, ile müşteki sanık Çağla Köse'yi avukatı temsil etti. Mahkeme olay günü güvenlik görevlileri ile ihbarda bulundukları polis arasında geçen telefon konuşma çözümlerinin mahkemeye ulaştığını belirtti.

Bilirkişi raporunda 'gayriahlaki' bir olay olduğunu belirterek polisi arayan güvenlik görevlisinin 'Bir bayan üstsüz geziyor" diyerek ihbarda bulunduğu yer aldı. Raporda, güvenlik görevlisi polisin 'Üzerinde bir şey yok mu?" sorusuna, "Abiciğim göğüsleri, g... dışarıda, tanga giymiş, üstüne bir tül atmış ama vücut iç organları hepsi dışarıda. Ben bunu uyardım. Bize saldırdı" dediği belirtildi. Güvenlik görevlisi, "Güvenlik için şey ettik biz yani bir ekip yollayın. Yani biz burada milletin içinde mahcup olduk" diyerek polisten yardım istedi.

Mahkeme dosyaya gelen güvenlik görevlileri ile polis arasında geçen konuşma çözümü ile taraflara, beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

ŞİKAYETÇİYİM

Çağla Köse ise tarafların avukatına uzlaşmak istediklerini söylediklerini ileri sürerek, "Ben hakkımı sonuna kadar arayacağım. Olay günü çok çirkin şeyler yaşadım. Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

İDDİANAME

İddianamede, Maçka Demokrasi Parkı’nda 29 Temmuz 2017'de kıyafet nedeniyle tartışma çıktığı anlatılıyor. Güvenlikçi Savaş İlter'in "Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca 'Güvenlik bizi koruyamadı' diyorsunuz" demekle Çağla Köse’ye "alenen hakaret" ettiğini, Köse'nin de aleni tahrik altında güvenlik görevlisine "Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş?" diyerek "hakaret" ettiği belirtiliyor. Güvenlikçi İlter'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse'nin ise "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tek karacı subaydı! TSK'ya dönüyor

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma

Narkozun etkisi geçerken kendini ele verdi

Antalya Körfezi'ni sardılar... 'Görünce yaklaşmayın'