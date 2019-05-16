Maçka Parkı'nda büstlere baltalı saldırı
İstanbul Maçka Parkı'nda Türk devletleri liderlerinin büstlerine baltalı saldırıda bulunan kişi polis tarafından gözaltına alındı.
17 Türk devleti liderlerinin büstlerinin bulunduğu Maçka Parkı'na gelen bir kişi çantasından çıkardığı baltayla heykellere vurmaya başladı. İki büstün yüz kısımlarına baltayla büyük zarar veren kişi olayı gören vatandaşların tepki göstermesiyle elindeki baltayı bıraktı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis saldırganı gözaltına aldı. Kelepçe takılan saldırgan olayda kullandığı baltayla birlikte Harbiye Polis Merkezi'ne götürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.H, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Saldırı sonucu Büyük Selçuklu Devletine adını veren Selçuk Bey ve Osmanlı Devleti kurucusu Osman Bey'in büstlerinde hasar meydana geldi.
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