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    Maçka Parkı sapığı tutuklandı

    Hürriyet Haber
    03.03.2018 - 09:01 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da Maçka Parkı'nda farklı zamanlarda iki kadını taciz eden Ramazan M. tutuklandı.

    Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre, İstanbul polisine 26 Ocak'ta başvuran H.D. Maçka Parkı'nda tacize uğradığını söyledi. Soruşturma başlatan polis Ramazan M.'yi gözaltına aldı. H.D.'nin teşhis ettiği Ramazan M. tutksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olaydan 20 gün sonra bu kez üniversite öğrencisi İ.D. polise başvurarak Maçka Parkı'nda tacize uğradığını belirtti. İ.D., bir kişinin önüne geçerek cinsel organını gösterdiğini söyledi. Kamera görüntülerini inceleyen polis tacizcinin yine Ramazan M. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Ramazan M. bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Etiketler: Maçka , Maçka Parkı , cinsel taciz , taciz , son dakika
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