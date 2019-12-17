Macfit Çalışma Saatleri – Macfit kaçta kapanıyor/açılıyor? Macfit mesai saatleri

Türkiye çapında, önde gelen spor salonu işletmeleri içerisinde yer alan MAC, Mars Sportif ve Macfit markaları adı altında iki değişik konsept ile Türkiye'de hizmetlerini sürdürmektedir. Mars Sportif'in VIP markası olan MAC, altı tane MAC ve 75 tane Macfit kulübü ile Türkiye çapında 12 şehirde hizmet vermektedir.

MAC, en lüks ve en yeni teknolojileri kullanıp, sporu günlük hayat içerisinde daha etkin biçimde kılmak adına ve Türkiye çapındaki büyük illerdeki bütün spor severlere ulaşmayı amaçlamaktadır. 200 binden daha fazla üyeye spor olanakları sunan Mars Sportif, 2019 senesinde daha fazla üyeye ulaşmayı hedeflemektedir.

MACFİT ÇALIŞMA SAATLERİ

Macfit, spor salonlarının çalışma saatleri, hem haftanın içindeki günler mesaiye saat 07.00'de başlamakta olup, akşam kapanma saati 23.00'a dek aralıksız biçimde çalışmaktadır. Hafta sonu günleri yani Cumartesi- Pazar günleri ise Macfit spor salonları sabah saati olarak 08.00'de açılır.

Akşam ise saat 21.00'da kapanmaktadır. Macfit, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı gibi dini bayramların olduğu günlerde, ilk iki gün genel olarak kapalı olup, diğer günleri açık olmaktadır. Macfit, bunun dışında 29 Ekim, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve yılbaşı günleri gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermektedir.

MACFİT AÇILIŞ- KAPANIŞ SAATLERİ

Macfit, yukarıda belirtildiği gibi; hafta içi 07.00- 23.00'a kadar, hafta sonları ise; 08.00- 21.00'a kadar açık kalmaktadır.

MACFİT MESAİ SAATLERİ

Macfit mesai saatlerini öğrenmek adına, Macfit ile iletişim kurmak faydalı olacaktır.

MACFİT İLETİŞİM BİLGİLERİ

Macfit Genel Müdürlüğü; İstanbul adresinde, Dereboyu Caddesi Ambarlıdere Yolu No:4/1 3434 Ortaköy - Beşiktaş adresinde yer almaktadır. Macfit'in Genel Müdürlüğüne ulaşmak adına 0 212 258 07 99 telefon veya 0 212 227 02 23 numaralı faks numaraları ile ulaşmak mümkündür.