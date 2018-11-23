'Maceracı' programının sunucusu FETÖ'den tutuklandı
FETÖ/PDY'nin kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" programını sunan Murat Yeni, örgütün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturması çerçevesinde, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde yakalanıp Erzincan'a getirilen Yeni'nin polisteki işlemleri tamamlandı.
Murat Yeni, sağlık kontrolünün ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Erzincan Adliyesi'ne getirildi.
Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Yeni, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.
Yeni'nin, örgütün faaliyetlerine katılarak, sunuculuğunu yaptığı televizyon programı sebebiyle geldiği Erzincan'da "himmet" adı altında vatandaşlardan para topladığı öne sürüldü.
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