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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN/ANKARA
27.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Maas’a SDG yanıtı: "Siz görüşüyorsunuz siz sorun"

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Maas’a SDG yanıtı: "Siz görüşüyorsunuz siz sorun"

ANKARA’ya günübirlik çalışma ziyareti için gelen Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la görüşmesi sonrası düzenlenen basın toplantısında terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Kobani ile ilgili soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyu ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir kez daha konuştuğunu vurgulayarak şöyle dedi:

‘FOTOĞRAFLARI VAR’

“Bu kişi bir teröristtir. Bölücü başı ile birlikte fotoğrafları var. ABD’nin yakalanması için 3 milyon dolar ödül koyduğu kişiyle fotoğrafları var. Türkiye’deki birçok terör saldırısının da sorumlusudur ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir teröristtir. ABD’nin İnterpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması kabul edilemez. Bunun terörist olduğu belli de ismi ne, cismi ne, her gün ismini değiştiriyor. Teröristler kod adı kullanır. Bir defa ismini netleştirmek lazım. ‘General Mazlum’muş, bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Dün (önceki) akşam bunu net bir şekilde Pompeo’ya telefonda anlattım, o da ciddiyetini anladı.”
Maas ve Çavuşoğlu, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’ın önerisi olan ‘Suriye sınırında uluslararası gücün kontrolünde bir güvenli bölge kurulmasının’ ise gündeme gelmediği bilgisini paylaştı. Çavuşoğlu, “Öncelikle Almanya kendi içinde anlaşsın. Bu zaten Türkiye’nin tek başına vereceği bir karar da değil ” dedi. Maas da, aynı konuda “Teoriyi değil acil konuları görüştük” vurgusu yaptı.

‘SDG AYRILIR MI?’

Türkiye ile Rusya arasındaki Soçi mutabakatı konuşulurken, Maas “SDG’liler (Suriye Demokratik Güçleri) gerçekten 150 saat sonra bölgeden ayrılırlar mı?” diye sorunca, Çavuşoğlu da “Onlarla siz görüşüyorsunuz, Macron ağırlıyor onları. Siz sorun, Macron sorsun, öğrenin dönecekler mi, dönmeyecekler mi?” yanıtını verdi.”

DEAŞ’LILARIN ÇOCUKLARINI ALACAĞIZ’

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Barış Pınarı harekâtıyla ilgili Türkiye ve Almanya arasında görüş ayrılıkları olduğunu ancak müttefiklerin birbiri hakkında değil birbiriyle görüşmesi gerektiğini ifade ederek, Soçi mutabakatıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Soçi’nin ardından yeni gerçeklerle karşı karşıyayız. Soçi’nin sonuçlarını ele almak durumundaydık. Suriye’deki durumun istikrara kavuşması için çaba harcamalıyız. DEAŞ’a karşı zorluklarla elde ettiğimiz başarıyı sürdürmeliyiz. Ateşkesin sürmesi ve uzatılması çok önemli. Türkiye’nin belirli koşulların yerine getirilmesi durumunda bu hususu ilerleteceği yönünde mesaj aldık. Oradaki insanların ve oraya geri dönmek isteyen sivillerin çıkarlarının da bunu mümkün kılması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrar korkunç bir savaşın yaşandığı kış olup insanların acı çekmesini istemiyoruz. Soçi’de yapılan mutabakat temelinde Türk güçlerinin Kuzey Suriye’de kalıcı varlığı olmaması, geçici bir statüko olarak değerlendirilmesini de konuştuk ve teyit ettik. (DEAŞ’lıların durumu) DEAŞ’lı teröristlerin çocuklarını tabii ki geri alacağız. Fransa ve Hollanda ile beraber çalışacağız. DEAŞ’lı katillerin mahkeme önüne çıkarıp serbest bırakılmalarını önlemek istiyoruz. Bu Almanya için çok önemli bir kriter. Mahkeme nezdinde kullanılacak somut kanıtların olması gerekiyor.”

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