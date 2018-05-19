Maaş eziyeti

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ortaya çıkan görüntüler vicdanları sızlattı. İddiaya göre, felçli ve yaşlı adam, yaşlı aylığını almak için PTT Müdüründen izin çıkmayınca imza atmak için çok zor şartlarda PTT önüne getiriliyor. Traktörün römorkunda postaneye getirilen ve karga tulumba engelli aracına taşınarak içeriye gitmek zorunda kalan yaşlı adamın görüntüsü çevredeki vatandaşların tepkisini yol açtı. Felçli ve yaşlı vatandaşın traktör üzerinden PTT’ye taşınma görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması Ramazan ayında büyük tepkiye neden oldu.