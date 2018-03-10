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    Maaş dayağı!

    Hürriyet Haber
    10.03.2018 - 08:36 | Son Güncelleme:

    Hülya D, kadın personeli D.Ç’nin maaşını 3 ay ödemedi. D.Ç, parasını isteyince de, Hülya D’nin erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü

     

    İzmir'de çalıştığı firma tarafından yaklaşık 3 ay maaşı ödenmeyen D.Ç, parasını almak için gittiği işyerinin sahibi Hülya D'nin erkek arkadaşı Alaeddin Y. tarafından şiddete uğradı. İşyerinin personel mutfağı bölümünde talihsiz kadına saldıran Alaeddin Y, iddiaya göre D.Ç'yi önce yumrukladı, sonra tekmeledi, ardından da üzerine çıkıp zıpladı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar oluşan talihsiz kadın, Alaeddin Y. ve Hülya D. hakkında şikayetçi oldu. D.Ç, "Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

    'ÜZERİME YÜRÜDÜ'

    Karabağlar ilçesindeki tekstil firmasında çalışmaya geçtiğimiz Aralık ayında başladığını söyleyen D.Ç, Ocak ayından itibaren maaş alamadığını söyleyerek, "Geçtiğimiz Cumartesi günü işi bıraktım. Pazartesi günü arkadaşımla birlikte paramı almak için gittim. O gün gittiğimde Hülya D. yoktu. Telefonla defalarca aramama rağmen cevap vermedi. Daha sonra arkadaşıma mesaj attı. Mesajda, 'Şu an karakoldayım. Sen sakın ona uyma. Ben size ayın 10'unda ödeme yapacağım. Uymayın ona' diye hakaret içeren mesaj attı. Ben de daha sonra arkadaşımın telefonuyla Hülya D'ye onu işyerinde beklediğime dair mesaj attım. Daha sonra Hülya D. işyerine gelerek üzerime yürüdü" diye konuştu.

    DARP RAPORU VERİLDİ

    D.Ç, Hülya D'nin yanına gelen Alaeddin Y'nin, "Sen nasıl benim için Hülya D'nin dostu dersin" diyerek kendisine saldırdığını söyledi.
    Talihsiz kadın Alaeddin Y'nin attığı yumrukla yere yığıldığını ancak saldırganın bu sefer kendisini yerde tekmelemeye devam ettiğini, ardından da üzerine çıkarak zıpladığını kaydetti. Baygınlık geçiren D.Ç. en sonunda şirket çalışanlarının araya girmesiyle Alaeddin Y'nin elinden alındığını söyledi.
    Hülya D'nin ortamı gerdiğini ve kendisini döven Alaeddin Y'ye müdahale etmediğini söyleyen D.Ç, "Alaeddin Y. hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gitti.
    Vücudum mosmor ve ağrılar içinde Bozyaka Hastanesi'ne gittim. Darp raporu aldım. Hülya D'den ve paramı vermediği için, Alaeddin Y'den de bana acımasızca saldırdığı için şikayetçiyim" dedi. Alaeddin Y. ve Hülya D'nin, olay sonrasında, "mala zarar verme" suçlamasıyla D.Ç'yi polise şikayet ettiği öğrenildi.

    'SUSMAYACAĞIM'

    Yaşadığı olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu ve uyuyamadığını söyleyen D.Ç, "Sonuna kadar şikayetçiyim. Susmayacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Birçok kadın darp edildikten sonra sesini çıkarmıyor. Ama ben yediğim dayağı sineye çekmeyeceğim" dedi.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , maaş , dayak , kavga , mobing , taciz , gündem
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