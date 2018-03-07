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    Maaş bordrosu nasıl alınır? E Bordro sorgulama

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 13:36 | Son Güncelleme:

    E Bordro sorgulama .alışanlar arasında en çok merak edilen ve araştırılan konulardan olan bordro sorgulama, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Milyonlarca çalışan, maaş bordrosunu nasıl sorgulayabileceğini araştırıyor. Peki bordro nasıl sorgulanır? E Bordro nasıl sorgulanır?

    Çalışan vatandaşların her ay yatan maaşlarından sonra bordrolarını öğrenmesi oldukça kolay bir işlem. Kamu çalışanları yani memurlar e-Devlet sistemine T.C. Kimlik numaralarını ve şifreleri ile birlikte girdikleri takdirde, e-Bordrolarını kolayca sorgulayabilir. Ayın belli dönemlerinde yatan maaşlarının hemen ardından e-Bordrolarına kolayca erişebilecek olan memurlar, bu hizmetten nasıl yararlanabileceklerini araştırıyor. İşte adım adım e-Bordro sorgulama işlemi.

    E BORDRO NASIL ALINIR?

    1. www.turkiye.gov.tr adresinden  ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.

    2. Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza,  Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.

    3. Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın.

    4. Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.

    5. e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.

    6. İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.Kamu kurum ve kuruluşları dışında yani özel sektörde çalışan vatandaşlar da kendi maaş bordrolarını, çalıştıkları kurumların finans ve muhasebe birimlerinden isteyerek görebilirler.

    MAAŞ BORDROSU HESAPLAMA

    1- SSK primi işçi payı = Brüt ücret X %14
    2-   İşsizlik sigortası işçi payı = Brüt ücret X %1
    3-   Gelir vergisi matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı) 
    4-   Gelir vergisi = Gelir vergisi matrahı X %15 *
    5-    Damga vergisi = Brüt ücret X 0,00759 **
    6-  Kesintiler toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
    7-   Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

    Etiketler: maaş bodrosu , ebodro , SeoHaber , gündem
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