'Lütuf değil adalet istiyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nün birinci yıldönümünde, İstanbul’da dün tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu’nu ziyaret ettikten sonra Sarıyer’de düzenlenen ‘Hak-Hukuk-Adalet’ belgeselinin gala gösterimine katıldı. Salona “hak, hukuk, adalet” sloganları eşliğinde giren Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi: “Bizler adalet için yürümek dışında başka bir seçenek görmedik. ‘Yürüyemez’ dediler. Her santimini yürüdük, 81 milyonun adaleti için. Biz hiç kimseden lütuf istemiyoruz. 81 milyonun adalet içinde yaşamasını istiyoruz. İstediğimiz bu sadece.”



‘HÂKİM KARDEŞİM İSTİFA EDECEKSİN’

“Bir hâkim, üstelik Danıştay’da bir hâkim, siyasete bulaşırsa, bir partinin kadın kolları başkanıymış gibi tweet atarsa, o hâkimi orada tutanda adalet kavramı yoktur. Eğer o yargıç orada duruyorsa, hâlâ görevinden istifa etmemişse, her şeyden önce en büyük zararı, yargı camiasına veriyor. Eğer toplu iğne ucu kadar erdemin kalmışsa, vicdanlıysan, sevgili hâkim kardeşim görevinden istifa edeceksin, onurunla çekileceksin. Eğer çekilmiyorsan, orada oturuyorsan, açık ve net söylüyorum, sen onursuz bir yargıçsın. Biliyorum, hemen tazminat davaları açacaklar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu, geri adım atacak. Sizin feriştahınız gelse geri adım atmam. Bir daha duysun diye söylüyorum, onurun varsa bir saat bile o görevde kalmaz, derhal istifa edersin. Asıl sözüm, onu oraya atayan saraya.”



Kılıçdaroğlu, akşam da Show TV’de Ece Üner’in sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Fetullah Gülen’in iadesi konusunda CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yle aralarında ikilik yaşandığı iddiasıyla ilgili, “Herhangi bir ikilik yok. Muharrem Bey’in söyledikleri doğru. Bu dosyalar zamanında işleme konmadı hükümet tarafından” dedi. Kılıçdaroğlu OHAL konusunda ise şunları söyledi: “Erdoğan’ın seçimden sonra OHAL’i kaldıracağına inanmıyorum. Dün söylediğini bugün yalanlayabiliyor, niye şimdi kaldırmıyor OHAL’i. Onun kaldırmasına da gerek yok. Muharrem İnce kaldıracak, çünkü İnce seçilecek.”



BERBEROĞLU'NA CEZAEVİ ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi’nde ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, açıklama yapmadan cezaevinden ayrıldı.