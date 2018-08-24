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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.08.2018 - 09:39, Son Güncelleme:

Lüks yatıyla geldi, lahmacun ve ayran dağıtıp gitti

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Lüks yatıyla geldi, lahmacun ve ayran dağıtıp gitti

Kurban bayramı tatilini Bodrum'da geçiren vatandaşlar plajda bir iş adamının dağıttığı bedava lahmacun ve ayranı görünce şaşırdı. Ücretsiz dağıtılan lahmacun ve ayrandan almak isteyen tatilciler plajda kuyruğa girdi.

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  • Plajda lahmacun kuyruğu
  • Plajda lahmacun kuyruğu
  • Plajda lahmacun kuyruğu
  • Plajda lahmacun kuyruğu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Turizm, ilaç, gayrimenkul ve otomotiv yedek parça sektörlerinde yatırımları bulunan bir iş adamı 46 metre uzunluğundaki ultra lüks yatı ile Cennet Koyu'na yanaştı. “Queen Anne” isimli yatı ile halk plajının karşısına demirleyen iş adamı, tatilcilere lahmacun ayran ikram etmek istedi. 

BOTLA GELDİ KENDİSİ DAĞITTI

Kurban Bayramı için Bodrum’a gelen ve adının açıklanmasını istemeyen iş adamı, yardımcılarından lahmacun yaptırmalarını istedi. Bu esnada bot ile halk plajına gelen iş adamı, hazırlanan lahmacun ve ayranları vatandaşlara dağıttı. Lahmacun dağıtan iş adamı daha sonra çocuklara ise, süt mısır ikram etti.

PLAJDA LAHMACUN KUYRUĞU

Halk plajında ücretsiz lahmacun dağıtılacağını gören tatilciler deniz keyfini bir kenara bırakıp lahmacun-ayran kuyruğuna girdi. Büyük yoğunluk oluşan halk plajında bin adet lahmacun 5 dakikada tükendi. 

Adını açıklamayan iş adamı gün boyu halk plajında konuşulan isim oldu. Merak konusu olan iş adamı daha sonra sesiz sedasız ailesi ile birlikte yatına döndü.

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