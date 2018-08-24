Lüks yatıyla geldi, lahmacun ve ayran dağıtıp gitti
Kurban bayramı tatilini Bodrum'da geçiren vatandaşlar plajda bir iş adamının dağıttığı bedava lahmacun ve ayranı görünce şaşırdı. Ücretsiz dağıtılan lahmacun ve ayrandan almak isteyen tatilciler plajda kuyruğa girdi.
Turizm, ilaç, gayrimenkul ve otomotiv yedek parça sektörlerinde yatırımları bulunan bir iş adamı 46 metre uzunluğundaki ultra lüks yatı ile Cennet Koyu'na yanaştı. “Queen Anne” isimli yatı ile halk plajının karşısına demirleyen iş adamı, tatilcilere lahmacun ayran ikram etmek istedi.
BOTLA GELDİ KENDİSİ DAĞITTI
Kurban Bayramı için Bodrum’a gelen ve adının açıklanmasını istemeyen iş adamı, yardımcılarından lahmacun yaptırmalarını istedi. Bu esnada bot ile halk plajına gelen iş adamı, hazırlanan lahmacun ve ayranları vatandaşlara dağıttı. Lahmacun dağıtan iş adamı daha sonra çocuklara ise, süt mısır ikram etti.
Halk plajında ücretsiz lahmacun dağıtılacağını gören tatilciler deniz keyfini bir kenara bırakıp lahmacun-ayran kuyruğuna girdi. Büyük yoğunluk oluşan halk plajında bin adet lahmacun 5 dakikada tükendi.
Adını açıklamayan iş adamı gün boyu halk plajında konuşulan isim oldu. Merak konusu olan iş adamı daha sonra sesiz sedasız ailesi ile birlikte yatına döndü.
SON 24 SAATTE NE OLDU?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle