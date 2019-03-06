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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İZMİR (AA) - MUSTAFA YILDIRIM
06.03.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

İzmir'deki lüks villaya şok baskın! Tüm Türkiye'ye gönderiyorlarmış...

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İzmir'in Menemen ilçesinde bodrum katı imalathaneye dönüştürülen lüks villada, çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ile villada üretimi yapılan likit ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının, sosyal medya aracılığıyla ulaştığı müşterilerine ürünleri kargoyla gönderdiği belirlendi.

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  • Lüks villayı elektronik sigara imalathanesine çevirmişler
  • Lüks villayı elektronik sigara imalathanesine çevirmişler
  • Lüks villayı elektronik sigara imalathanesine çevirmişler
  • Lüks villayı elektronik sigara imalathanesine çevirmişler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İzmir'in Menemen ilçesinde bodrum katı imalathaneye dönüştürülen lüks villaya düzenlenen operasyonda, çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ile villada üretimi yapılan likit bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Villa Kent Mahallesi'ndeki 3 katlı lüks bir villada çok sayıda kaçak elektronik sigara ile bu sigaralarda kullanılan imalatı yapılmış yüklü miktarda likit bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gümrük kaçağı elektronik sigaralar ile üretilen likitlerin piyasaya sürüldüğü adresi tespit eden ekipler, villaya operasyon düzenledi.

Villada ve evin önündeki bir araçta arama yapan ekipler, muhtelif markalarda 660 elektronik sigara ile şarj kablosu, adaptör, kartuş, pil, şişelenmiş likit, yaklaşık 3 ton likit imalatında kullanılan sıvı madde, etiket, boş şişe ve kapak gibi elektronik sigara ve likit imalatında kullanılan çok miktarda ürün ve malzeme ele geçirdi.

VİLLANIN BODRUMU İMALATHANEYE ÇEVRİLMİŞ

Villanın bodrum katının depo ve imalathane olarak kullanıldığını belirleyen ekipler, şişelenmiş likitlerin üzerine aroma isimlerinin yazıldığını tespit etti.

Şüphelilerin sosyal medya aracılığıyla ulaştıkları müşterilerine satılan ürünleri kargoyla gönderdiği belirtildi.

Villada bulunan şüpheli M.T. gözaltına alınırken, ele geçirilen ürünlere mahkeme kararıyla el konuldu.

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