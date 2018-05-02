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    Lüks villanın odası uyuşturucu serasına çevrilmiş

    Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)
    02.05.2018 - 11:42 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’nın Alanya ilçesinde lüks villaya baskın yapan jandarma ekipleri, özel sera düzeneğiyle uyuşturucu yetiştirildiğini belirledi. Olayla ilgili gözaltına alınan Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı A.S.S., serbest bırakıldı.

    Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kargıcak Mahallesi’ndeki villada uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından savcılık izniyle belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, lüks villadaki odanın seraya çevrildiğini tespit etti. Uyuşturucu yetiştirilmesi için özel düzenek kurulduğu, ısı, havalandırma ve nemlendirme işlemleri de dahil doğal sera ortamının oluşturulduğu belirlendi.

    Uyuşturucu maddelere el konulurken sera sistemleri de sökülerek karakola götürüldü.

    Türkiye’ye geçen yıl mayıs ayında gelen ve villayı kiraladığı belirlenen Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı A.S.S., jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S.S., adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili olduğu belirlenen Y.Y.’nin de arandığı kaydedildi.

    Etiketler: villa baskını , uyuşturucu operasyonu , NoMobil , gündem
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