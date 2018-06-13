Lüks villadan çıktı: Polisler bile şok oldu

Ortakent Mahallesi’nde bir villa kiralayın 2 kişi lüks evi kaçak içki imalathanesine çevirdi. Yüklü miktarda etil alkol aldıkları tespit edilen şahıslar bir süre izlemeye alındı. Şahısların Ortakentte bulunan lüks bir villada yaşadıklarını tespit eden KOM ekipleri eve baskın düzenledi. Yüzlerce şişe ve tonlarca kaçak içki ile yakalanan 2 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.

YÜZLERCE ŞİŞE

Ramazan Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere yüzlerce şişe hazırlanmış sahte içki ele geçirildi. Evin deposunda bulunan bidonlar dolusu yaklaşık 1 buçuk ton etil alkol ve sahte içkiye polisler tarafından el konuldu. Kamyonete yüklenen alkollü içecekler Kom şubeye götürüldü.

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