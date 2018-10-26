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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
26.10.2018 - 10:42, Son Güncelleme:

Lüks villa, gece kulüpleri... Çete lideri yakalanmamak için medyuma bile gitmiş!

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Lüks villa, gece kulüpleri... Çete lideri yakalanmamak için medyuma bile gitmiş!

ADANA'da yaptıkları kazanın ardından araçları hurdaya çıkan kişileri dolandırdıktan sonra VIP minibüs kiralayıp barlarda para harcayan ve göl manzaralı villalarda yaşayan çetenin lideri Okan Atlas'ın evinden Adana Kürkçüler Cezaevi Kampüsü'nün krokisi çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hurdaya çıkmış ağır hasarlı araçların bilgilerini ilanlardan alıp, bağlantı kurdukları üçüncü kişilere kendilerini 'sigorta şirketi yetkilisi' olarak tanıttıktan sonra hayali satış yapan çeteye yönelik 16 Ekim'de operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, önceden tespit edilen adreslere şafak baskını yapıldı. Koçbaşları ile kapıları kıran polisler, 4'ü kadın, 1'i çocuk, 20 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin, 20 vatandaşı dolandırıp 200 bin lira para topladığı ortaya çıktı. Çetenin, vatandaşlardan kişi başı 10 bin lira civarında para aldığı saptandı.

LÜKS VİLLADA YAŞIYORDU

Operasyon öncesi çeteyi teknik ve fiziki takibe alan polislerin, gizli kamerayla izleme yaptığı ortaya çıktı. Drone kamerasıyla kayıt yapılan görüntülerde şüphelilerin, Seyhan Gölü kıyısında lüks villa kiralayıp burada yaşadığı anlaşıldı.

Dolandırıcılıktan elde ettiği paraları, günlük harcayan Okan Atlas ve Eren T.'nin şoförlü lüks minibüs kiraladığı bu araçla da gece kulüplerine gittiği belirlendi. Şüphelilerin, polise yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği saptandı. Ayrıca çetenin gece kulübünde düzenledikleri eğlenceler, yine ekipler tarafından görüntülendi. İzleme sırasında bir polisin, çetenin taşındıkları evin çevresinde inşaat işçisi kılığına girdiği ve el arabasıyla malzeme taşıdığı öğrenildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden çete lideri Okan Atlas'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı, 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN MUSKA YAPTIRMIŞ

Operasyonun ardından soruşturmayı genişleten polis, çete liderinin evine yaptığı baskında muska ve kavanozlar içinde düğümlenmiş saç ve iplik örgüleri olduğunu gördü. Yapılan detaylı sorguda çete lideri Okan Atlas'ın polise yakalanmamak için ve işlerinin iyi gitmesi için 'Medyum'a gittiği, daha sonradan çeteye katılan Niyazi Aydın'a (45) bin 500 liraya muska yaptırdığı ortaya çıktı.

O DA ÇETEYE KATILDI

Muska yaptıktan sonra, Okan A.'nın dolandırıcılık yaptığını öğrenen Aydın ise, "O işler öyle olmaz, ben size temiz banka hesapları bulurum" dedikten sonra çeteye katıldığı ifade edildi. Okan Atlas'ın polise yakalanmaması için saç kılından ve iplerden örgüler yapan Aydın'ın kağıt parçalarına Arapça yazılar yazdığı da anlaşıldı. Niyazi Aydın da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVİNDEN CEZAEVİ KROKİSİ ÇIKTI

Operasyonun ardından Okan Atlas'ın kiraladığı bir evde de polis arama yaptı. Ekipler evde, Adana Kürkçüler Cezaevi Kampüsü'nün krokisini buldu. Yaklaşık 7 metre uzunluğunda ve özel kağıda basılan krokide, cezaevinin tüm ayrıntılarının görüldüğü saptandı. Okan Atlas'ın sorgusunda krokiden haberinin olmadığını evi eşyalı olarak kiraladığını söylediği kaydedildi.

 

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