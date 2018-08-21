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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.08.2018 - 14:14, Son Güncelleme:

Lüks teknenin sahibi hayatının şokunu yaşadı

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Bodrum’da 2 ay önce aldığı motor yatı çalınan iş adamı hayatının şokunu yaşadı. Ailesi ile birlikte tekne ile denize açılmak için gittikleri koyda yatını bulamayan iş adam yatı ile Yunan adalarına mülteci kaçakçılığı yapıldığını açıkladı. Teknenin çalınma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. 

Bodrum’un en güzel koylarından biri olan Hebil Koyunda işadamı Özgür Akyıldız’ın 2 ay önce aldığı lüks motor yatı kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Güvenlikli lüks sitelerin ve otellerin bulunduğu kalabalık koyda gece tekneye giren kişi veya kişiler 8,5 metre boyunda olan “gemini” isimli motor yatı çaldı. 

Sabah, Akyıldız ve ailesi motor yat ile denize açılıp tatil yapmayı planladı. Hebil koyuna inen Akyıldız ve ailesi Tonoza bağladıkları yatın yerinde olmadığını gördü. Olayın ardından site güvenlik kameralarını izleyen Akyıldız, gördükleri manzara karşısında şok oldu. 2 kişinin yata girdiği ve çalıştırmadan lüks yatı götürdüğünü gördü. Savcılığa ve sahil güvenlik ekiplerine suç duyurusunda bulunan Akyıldız motor yatının peşini bırakmayarak araştırma yapmaya başladı. Ünlü İş adamı yaptığı araştırmalar sonucunda Motor yatı ile Yunanistan’ın adalarına mülteci taşındığını öğrendi. Sahil Güvenlik ekiplerinin de motor yatı gördüğü ve kovalamaca yaşadığı ani manevralarla kaçtıkları öğrenildi. İçerisindeki mültecilerle beraber Uluslar arası suyu geçerek Yunanistan adalarına ulaştığı ama Akyıldız teknesinden bir haber alamadığını açıkladı. İnsan kaçakçılarının aynı koyda başka bir tekneyi çalmaya çalıştığı, ama tekneyi bir türlü çalıştıramadıkları için Akyıldız’ın teknesine yöneldikleri öğrenildi. 

Lüks teknenin sahibi hayatının şokunu yaşadı

Lüks teknenin sahibi hayatının şokunu yaşadı

Yatının bir sabah çalındığını ifaden eden Akyıldız, “Cuma sabahı dostlarımızla beraber sahile indik. Teknemle denize açılacaktık. O an sahile bir baktım teknemin yerinde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadım. Yıllardır bu koyda teknemiz var ve koylarda geziyoruz. Böyle bir şey ilk defa başımıza geldi. Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleriyle görüşmelerimiz oldu. O görüşmelerde öğrendim ki teknemi Suriyelileri Yunanistan’a götürmek için kullanmışlar. Büyük bir şok yaşadık ailece, tüm sitede oturan dostlarımızın, komşularımızın huzuru kaçtı. Herkes yardımcı olmaya çalıştı ama yapacak bir şey yok teknemiz gitti. Ailem, çocuklarım hevesle bekliyorlardı, bu tatilde altığımız tekne ile gezelim diye. Allah daha kötü bir şeyler yaşatmasın” dedi. 

Öte yandan lüks motor yatın çalındıktan sonra denizde gitme anları ise sitenin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. 

 

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