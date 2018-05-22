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    Lüks spor otomobiliyle toplantıya geldi

    Aziz GÜVENER/DHA
    22.05.2018 - 23:21 | Son Güncelleme:

    AK Parti’den Sakarya milletvekili adayı olan dünya şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Adapazarı’ndaki parti toplantısına Lamborghini marka lüks spor otomobiliyle geldi.

    Toplantıya katılan diğer adayları tebrik ederek AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç’la görüşen Sofuoğlu, siyasette de iyi bir kariyer yapmayı hedeflediğini söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini listelerin teslim edileceği gün arayıp aday olduğunu haber verdiğini anlatan Sofuoğlu şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızla telefon görüşmesi yaptık. Bu listede olmamız kararı çıktı bu konuşmadan. Dünyanın her yerinde yarışlara katıldım, her yerini gezdim fakat Sakarya’dan hiç ayrılmadım. Cumhurbaşkanımız tarafından böyle bir görev verildiği için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Sıfırdan çıkıp, Sakarya’dan çıkıp dünya şampiyonluğunda bir kariyer yaptıysak Allah’ın izniyle siyasette de büyüklerimin desteğiyle güzel şeyler yapabileceğime inanıyorum.” Sofuoğlu toplantı çıkışında lüks spor otomobilini bir yakınına verip parti aracına bindi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Lamborghini , Kenan Sofuoğlu , gündem
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