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    Lüks sitede kan donduran ölümde yeni detaylar ortaya çıktı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    26.04.2018 - 14:43 | Son Güncelleme:

    Bayrampaşa’da, lüks sitenin 12. kattaki günlük kiralık daire balkon korkuluklarına iple asılı şekilde bulunan Ukrayna uyruklu 35 yaşındaki Olena Tyhly’nin geceyi birlikte geçirdiği M.U’nun ifadesi alındı. M.U, evli olduğunu, olay gecesi Tyhly’nin 12. kattan kendisine “Seni seviyorum.” diye bağırdığını, yatarken attığı mesaja ise karşılık vermediğini söyledi.

    Bayrampaşa, Altıntepsi Mahallesi, Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan 25 katlı lüks sitede oturanlar, sitenin 12. katındaki balkon korkuluklarında boynundan kemerle asılı bir kadın görmüş, olayı hemen polise bildirmişlerdi.

    Lüks sitede kan donduran ölümde yeni detaylar ortaya çıktıİtfaiye ekipleri merdivenle 12. kata çıkarak cesedi indirmiş, genç kadının Ukrayna uyruklu Olena Tyhly (35) olduğunu belirlenmişti.

    Sitenin güvenlik kamera görüntülerini incelenmiş, Tyhly’nin gece saat 00.45 sıralarında hızlı adımlarla siteye girdiği, Tyhly'nin ardından erkek arkadaşının da saat 01.11’de siteye geldiği anlaşılmıştı. Saat 05.00 sıralarında da siteden ayrıldığı belirlenen erkek arkadaşı M.U’nun polis ifadesini aldı.

     

    İstanbul'daki lüks sitede korkunç olayBayrampaşa’da lüks bir sitede Ukrayna uyruklu genç kadın 12. kat balkon korkuluklarına asılı bulundu.
    daha fazla video için

    ERKEK ARKADAŞININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI 

    M.U, kendisinin evli olduğunu, 5 yıldır Tyhly ile birliktelik yaşadıklarını, dairenin kirasını kendisinin ödediğini söyledi.  M.U,”Gece daireye geldim, birlikte olduk. Ben saat 05.00 sıralarında daireden çıkarak bahçeye indiğim sırada dairenin bulunduğu 12. kat balkonuna çıkarak ‘Seni seviyorum’ diye bağırdı. Ben de mesaj at ki seni sevdiğimi yazayım dedim. Daha sonra eve gittim. Yatmadan önce ‘Ben yatıyorum hadi öptüm’ mesajı gönderdim. Bu mesaja karşılık vermedi. Mesaj gelmeyince evli olduğum için telefonu kapattım. Uyandığımda olayı arkadaşlar arayarak haber verdi” dediği öne sürüldü.

    İstanbuldaki lüks sitede korkunç olayİstanbul'daki lüks sitede korkunç olay

     

    Polisin intihar olarak değerlendirdiği olayda, Tyhly’nin M.U’nun evli olması nedeniyle bunalıma girdiği ve bu nedenle intihar etmiş olabileceği öne sürüldü.

    Etiketler: sitede ölüm , gündem
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