Lüks rezidanstaki sır ölümle ilgili yeni gelişme... Kimliği belli oldu

Küçükçekmece, İnönü Mahallesi'ndeki 14 katlı bir rezidansta çalışan özel güvenlikçiler, önceki gece polisi arayarak 1. kat balkonuna düşen genç bir kızın olduğunu bildirdi. Yapılan ihbarın ardından polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinde kimlik çıkmayan kızın cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, genç kızın 9. kattaki 97 numaralı daireden düştüğünü tespit etti. Polis, daireyi 21 yaşındaki S.T. adlı kişinin K.S. adlı ev sahibinden günübirlik kiraladığını tespit etti. Olayı polise ihbar eden sitenin güvenlikçilerin ifadesi alındı.

Güvenlikçiler, "Akşam saatlerinde ev sahibi ile bir kadın ve bir erkek geldi. Yanlarında ev sahibi ve kiracısı olduğu için kadından kimlik almadık. Gece saat 01.00 gibi ev sahibinin yanındaki daireyi kiralayan kişi yanımıza gelerek, 'Camdan atladığını gördüm.' dedi ve bizi kadının düştüğü balkona götürdü. Kadının öldüğünü fark ettik. Yanımıza gelerek olayı söyleyen kişi kadının öldüğünü fark edince hemen site dışına çıkarak taksi çevirdi ve kaçtı" dedi.

Cinayet şüphesi üzerine Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri de devreye girdi. Sitenin güvenlik kameralarının arızalı olduğu belirlendi. Evde yapılan aramada da kadının kimliğine ulaşılamadı. Ev sahibi K.S. gözaltına alındı ve alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan genç kızın kimliğinin de 18 yaşındaki Ebru Erdem olduğu belirlendi. Erdem'in vücudunda kesici, delici ya da ateşli silah izi bulunmazken, vücudunda düşmeye bağlı yaralar olduğu tespit edildi. Ebru Erdem'in babası da Adli Tıp Kurumu'na gelerek kızını teşhis etti.

Polis, Ebru Erdem'in düştüğü dairede olduğunu belirlediği 21 yaşındaki S.T'yi ararken, S.T avukatı ile birlikte sabah polise teslim oldu. S.T.'nin ifadesinde, "Ben banyodaydım. Çıktığımda pervazda oturuyordu. Kendisini boşluğa bıraktı. Ben bir şey yapmadım. Korktuğum için kaçtım" dediği öne sürüldü.

Ebru Erdem'in ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından kesinlik kazanacağı belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirdi.