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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)
25.04.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Lüks rezidansta yakalandı! Jandarma özel ekip kurdu 180 saatlik görüntüyü izledi

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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisine giren özel bir şirkete ait para nakil aracından 1 milyon 350 bin TL alıp kaçan soyguncu İstanbul'daki bir rezidansta yakalandı. Hakkında 37 suç kaydı ile 7 ayrı suçtan arama kaydı bulunan soyguncuya yardım ve yataklık eden 1 kişi de saklandığı köyünde gözaltına alındı. İkili, adliyeye sevk edildi.

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  • Lüks rezidansta yakalandı
  • Lüks rezidansta yakalandı
  • Lüks rezidansta yakalandı
  • Lüks rezidansta yakalandı
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Soygun, 8 Nisan günü öğle saatlerinde, TEM Otoyolu'nun Velimeşe Mahallesi sınırlarında bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Firmalardan toplanan paraları zırhlı ve korumalı nakil aracıyla bankalara götüren güvenlik görevlileri E.A. ile F.Ö., firmanın parasını almak için dinlenme tesisine girdi.

Güvenlik görevlileri, iddiaya göre, içeri girip, çıktıklarında para nakil aracının kapısının açık olduğunu ve içindeki 1 milyon 350 bin TL'nin çalındığını fark etti.

Tekirdağ İl ve Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.  Yapılan incelemede, aracın kapısının zorlanmadan açıldığını belirledi. Soruşturma kapsamında F.O. ve E.A. ile güvenlik görevlisi E.C. ve bir süre önce işten ayrılan G.T. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ÖZEL EKİP 180 SAAT GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olayın ardından Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 2 uzmanın da görev aldığı özel bir ekip oluşturuldu. Özel ekip, soyguncuların kaçma ihtimali bulunan güzergahları mercek altına aldı. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve İstanbul'dan elde edilen güvenlik kameraları incelemeye alındı. 180 saat süren inceleme sonunda soygun olayında kullanılan lüks cip tespit edildi. Cipin, İstanbul'daki bir galeriden görevlinin el ve ayakları bağlanarak, çalındığı ortaya çıktı. Cipin, çok sayıda gasp olayında kullanıldığı da belirlendi.

REZİDANSTA 75 BİN LİRA İLE  YAKALANDI

Elde edilen tüm delillerden, soygunu hakkında 37 suç kaydı ile 7 ayrı suçtan arama kaydı bulunan B.C.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. İz süren özel ekip, B.C.'yi İstanbul Avcılar'daki rezidans dairesine düzenlenen baskınla yakaladı. B.C. ile birlikte soygunda çalınan paranın 75 bin TL'si ele geçirildi. B.C.'ye yardım ve yataklık yaptığı belirlenen Y.K. da Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Yağmurca Köyü'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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