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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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TEKİRDAĞ (İHA)
29.04.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Lüks rezidansta şok! İtfaiye eri ölü olarak bulundu…

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Çorlu’da meydana gelen olayda lüks bir rezidansın 16. katındaki dairede ikamet eden itfaiye eri, binanın bahçesinde ölü olarak bulundu. Genç itfaiyecinin cansız bedenini ise olayı haber alan meslektaşları taşıdı.

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  • Lüks rezidansta şok İtfaiye eri ölü olarak bulundu…
  • Lüks rezidansta şok İtfaiye eri ölü olarak bulundu…
  • Lüks rezidansta şok İtfaiye eri ölü olarak bulundu…
  • Lüks rezidansta şok İtfaiye eri ölü olarak bulundu…
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgilere göre, olay, Esentepe Mahallesi’nde yer alan lüks bir rezidansta sabah saatlerinde meydana geldi. Evli olduğu ancak bir süredir eşinden ayrı olarak yaşadığı kaydedilen bir çocuk babası itfaiye eri Bülent Öztürk (35) 16. katında ikamet ettiği rezidansın bahçesinde ölü olarak bulundu.

Bir binanın bahçesinde bir şahsın hareketsiz yattığının bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölü bulunan kişinin aynı binanın 16. Katında ikamet eden itfaiye personeli olduğunu belirleyen polis ekipleri hem genç itfaiyecinin cansız bedeninin bulunduğu bahçede hem de 16 .kattaki dairede inceleme yaptı.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ile Olay Yeri İnceleme Grup Amirliği ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından Bülent Öztürk’ün cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Genç itfaiyecinin cansız bedenini taşıyanlar ise haberi alır almaz olay yerine gelen meslektaşları oldu.

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